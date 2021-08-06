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ABD, Avustralya ve Tayland’da Covid-19 rekor kırdı

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Corona virüsünün Delta varyantının başta Florida eyaleti olmak üzere, aşılanma oranının düşük olduğu diğer eyaletlerde yayılmasının artmasıyla ABD’deki günlük Covid-19 vaka sayısı ülke genelinde 100.000’i aşarak son altı ayın zirvesine çıktı.
ABD, Avustralya ve Tayland’da Covid-19 rekor kırdı

Corona virüsünün Delta varyantının başta Florida eyaleti olmak üzere, aşılanma oranının düşük olduğu diğer eyaletlerde yayılmasının artmasıyla ABD’deki günlük Covid-19 vaka sayısı ülke genelinde 100.000’i aşarak son altı ayın zirvesine çıktı.

Beyaz Saray corona virüsü koordinatörü Jeff Zients dün yaptığı açıklamada en düşük aşılanma oranına sahip yedi eyalet olan Florida, Texas, Missouri, Arkansas, Louisiana, Alabama ve Mississippi’nin geçen hafta ülkedeki yeni corona virüsü vakalarının ve hastaneye kaldırılma sayısının yarısını oluşturduğunu açıkladı.

FAUCI: VAKALAR 200.000’İ BULABİLİR

ABD’nin bulaşıcı hastalıklar konusundaki en yetkili uzmanı Dr. Anthony Fauci dünkü açıklamasında ABD hükümetinin bağışıklık sistemi risk altındaki ABD’lilere yeni takviye aşı dozu sağlayacağını duyurdu. Fauci, Çarşamba günkü açıklamasında da yeni varyanttan dolayı ABD’deki günlük vaka sayısının gelecek haftalarda ikiye katlanarak 200.000’i bulabileceği uyarısını yapmıştı.

Her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya genelinde daha fazla kişi corona virüsü aşısı olana kadar üçüncü takviye dozunun yapılmasına karşı olsa da ABD, Almanya, Fransa ve İsrail yakın zamanda üçüncü takviye dozunu risk altındaki kişilere yapacaklarını açıkladı.

KISITLAMAYA RAĞMEN ARTIŞ VAR

Avustralyalı yetkililerse Delta varyantının yayılmasını kontrol altına almak için haftalardır uygulanan tecrit tedbirlerine rağmen ülkenin en büyük kenti Sydney’deki günlük corona virüsü vakalarının üst üste iki günlük rekor sayıya ulaşmasıyla kent sakinlerini uyardı.

Sydney’deki günlük vaka sayısı önceki günkü 259’dan 279’a çıkarken, New South Wales eyaletindeki toplam vaka sayısı rekor seviye olan 262’den 291’e yükseldi. Yükselişler kısıtlamaların artırılmasına rağmen yaşandı.

New South Wales eyaleti Valisi Gladys Berejiklian, “Son birkaç günlük trend ve işlerin nereye doğru gittiğini baz alarak, gelecek birkaç günde daha yüksek sayıda vaka olmasını bekliyorum ve herkesin buna hazırlıklı olmasını istiyorum” dedi.

Öte yandan Tayland’daki bugünkü günlük vaka sayısı rekor seviye olan 21.379’a, vefat sayısı rekor seviye 191’e çıktı.

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