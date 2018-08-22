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ABD basını artık Trump’ın azlini konuşuyor: ‘Nixon’ı deviren Watergate’den daha beter’

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ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Michael Cohen’in 2016 başkanlık seçimlerine ilişkin itirafları ülke basınında başkanın tartışmasız en zor günlerinin başladığı yönünde yorumlanırken ‘azil’in (görevden alma) gündeme gelebileceği de konuşulmaya başlandı.
ABD basını artık Trump’ın azlini konuşuyor: ‘Nixon’ı deviren Watergate’den daha beter’

ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Michael Cohen’in 2016 başkanlık seçimlerine ilişkin itirafları ülke basınında başkanın tartışmasız en zor günlerinin başladığı yönünde yorumlanırken ‘azil’in (görevden alma) gündeme gelebileceği de konuşulmaya başlandı.

2016’ta Trump’ın kazandığı başkanlık seçimlerinde Rusya’nın dengeleri değiştirecek müdahalesi olduğu, Trump’ın aleyhindeki bazı iddiaların yasaların dışına çıkılarak örtbas edildiği, bu amaçla usulsüz mali kaynaklar kullanıldığı yönünde yürütülen savcılık ve FBI soruşturmaları kapsamında Trump’ın eski avukatı Michael Cohen hakkında vergi davası açılmıştı.

Michael Cohen, davanın görüldüğü New York’taki federal mahkemede, hakkındaki mali yolsuzluk ve seçim kampanyası sırasında usulsüzlük yapıldığı suçlamalarını kabul ederek savcılıkla anlaşma yoluna gitmişti. Cohen’in itirafları henüz Rusya olayına uzanmadı ancak özellikle Trump’ın ilişki yaşadığı porno yıldızı Stormy Daniels’e susması için para ödenmesi yönündeki itirafın somut sonuçları olacağı belirtiliyor.

Bloomberg ve CNBC haber kanalları, Cohen’in itiraflarını Trump’ın başkanlığının en korkunç gününü yaşandığı yönünde bir tespitle manşetlerine taşıdı.

BBC Türkçe’nin ABD Basınından derlediği bazı köşe yazılarında da benzer tespitler var.

‘Top Kongre’nin sahasında’

Boston Globe köşe yazarı Michael A. Cohen:  21 Ağustos 2018 gününün Trump’ın başkanlığının sonunun başlangıç günü olarak hatırlanacak olması çok olası. Bugünün en önemli kısmının ne olduğunu unutmayalım: ABD Başkanı bir federal suça karışmış oldu. Cohen’in itiraf anlaşması, en azından belli bir kısımlarında Trump’ı suç ortağı olarak gösteriyor. Böyle bir yasal bomba, Watergate skandalı (Nixon’ı 1974’te ABD başkanlığından istifaya götüren skandal) sırasında bile patlamamıştı. Salı günü Trump’ın suçlanmamasının en büyük gerekçesi olarak Adalet Bakanlığı’nın görevdeki bir başkanı itham etme yetkisinin olmamasını bile gösterilebilir. Ancak federal bir suça karışmış bir başkan ile uğraşacak tek mekanizma azil sürecini başlatmaktır, bu da topun Kongre’nin sahasında olduğunu gösteriyor.

‘Kemerlerini bağlayın, Trump ateşe geçiyor’

Washington Post, köşe yazarı Jennifer Rubin: Anayasa akademisyeni Larry Tribe bana şöyle anlatıyor: “İster itham edilmeyen bir suç ortağı olarak tanımla ister tanımlama, 21 Ağustos 2018 gününün sona ermesi itibariyle şu an görevdeki başkan tam olarak budur, bugün yargı açısından rezalet bir gün olarak tarihe geçecek. Bu Michael Cohen’ın seçim günü yaklaştığından, Trump adına seks skandallarını gizli tutmak için para ödeyerek bilinçli bir şekilde yasa dışı bir kampanya yürüttüğüne dair iki suçu kabul etmesinden kaynaklanıyor.” Aynı zamanda eski kampanya direktörü Manafort’un sekiz suçtan suçlu bulunmasını ise “Çıkan tek sonuç suçlu bir yönetimin telaşa kapıldığıdır” diyerek yorumluyor. Kemerlerinizi bağlayın. Trump şimdi sıcak bir tavadan yanan bir ateşe geçiyor.

‘Cumhuriyetçi Parti için de risk’

CNN politika  şef editörü Chris Cillizza: “Trump’ın başkanlığı üzerinde aylardır dolanan iki kara bulut aynı anda sonunda salı akşamüstü patladı ve Başkan’ın üzerine bir yağmur olarak indi. Trump ve yakınları için bir kabusun başladığını tabii ki söyleyebiliriz. Ancak bu aynı zamanda Trump’ın radikal başkanlığını, Yüksek Mahkeme’de uzun süreli bir muhafazakar hakimiyeti ve vergi indirimi için hoşgören Cumhuriyetçi Parti için de büyük bir risk içeriyor. 2018 ara seçimleri için şimdi 100 günden az bir zaman kalmışken parti içindeki Kongre’deki liderler ne diyebilir ya da ne diyecek?”

‘Başkanlığının en kara günü’

Wall Street Journal, Washington büro şefi Gerald F. Seib:Trump’ın başkanlığının en kara günü olan salıya en büyük darbeyi vuran Cohen oldu. Radarların altında uçan uzun süreli kişisel avukat, başkanı direkt olarak bir federal suçta ima etmiş oldu. Cohen böylece sadece başkanın adını direkt vermekle kalmadı; Trump’ın, kampanyası ve Rusya arasında 2016 yılında bir bağ olmadığını göstermesi takdirinde yasal sorunlarının sona ereceği ve etrafındaki soruşturmaların buharlaşacağı düşüncesini de yok etmiş oldu.

 

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