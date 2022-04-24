ABD basınından yeni iddia: Ay'a nükleer bomba atma planlandı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Gelişmiş Havacılık Tehdit Tanımlama Programı (AATIP) yetkilileri, nükleer patlayıcıların uzaya gönderilmesi ve Ay'ın yüzeyinde tüneller açma fikirlerinin uygulanabilirliğini araştırdı.

New York merkezli Vice News'in ele geçirdiği belgelere göre, ABD hükümetinin şu anda feshedilmiş olan Gelişmiş Havacılık Tehdit Tanımlama Programı (AATIP) ile, görünmezlik pelerinleri, yerçekimi önleyici cihazlar, geçilebilir solucan delikleri gibi tuhaf, deneysel teknolojileri araştırmak için milyonlarca dolar para harcadı.

Belgelerdeki en dikkat çekici iddialardan biri de birimdeki bilim insanlarının Ay'a nükleer füze atma planı.

AATIP yetkililerinin, nükleer patlayıcıların uzaya gönderilmesi gibi denenmemiş tekliflerin uygulanabilirliğini test etme ve Ay'da bir patlamayla tüneller açarak kayalardaki son derece hafif metaryalleri bulma planı yaptığı iddia edildi.

Uzay aracı yapımında kullanılacak madde aranıyor

Raporlara göre, Ay'da bir tünel oluşturmak, negatif bir kütlenin olup olmadığını incelemeye yardımcı olacaktı.

Araştırmacılar, ayın merkezinde bulunan "negatif maddenin" çelik kadar güçlü ancak 100.000 kat daha hafif bir malzeme oluşturduğunu ve uzay aracı yapımında kullanılabileceğini düşünüyor.

Eğer tahminler doğruysa, uzay araçları, atmosferde seyahat etmek için önemli ölçüde daha az enerjiye ihtiyaç duyacak.

Ay'a nükleer bomba atma planı ilk değil

Bu, ABD'li yetkililer tarafından Ay'a nükleer bomba atmanın ilk kez değerlendirilmesi değil.

Hava Kuvvetleri yetkilileri, ABD ile Sovyetler Birliği arasında 50 yıllık bir ideolojik çatışma olan Soğuk Savaş sırasında da bu planları değerlendirdiler.

Proje A119 olarak bilinen çok gizli bir plan. 1950'lerde tasarlandı ve amacı ayda bir nükleer bomba patlatmaktı.

Amerikalı yetkililer, Uzay Yarışı sırasında Sovyet meslektaşlarına karşı avantaj elde etmek istediler.

Ancak proje hiçbir zaman gerçekleşmedi.