ABD başkan aday adayı Joe Biden, mitingde eşinin parmağını emdi

Demokrat Parti başkan aday adayı ve eski ABD başkan yardımcısı Joe Biden'ın miting için sahnede bulunduğu sırada eşinin parmağını emmesi sosyal medyada gündem oldu.

Biden, ilk ön seçimin yapılacağı Iowa eyaletinde bulunan Council Bluffs'ta bir miting düzenledi. Eski başkan yardımcısının eşi Jill Biden, Joe'yu takdim etmek üzere sahneye çıktı. Joe Biden, eşi kendine elini uzattığı sırada parmağını emdi.

Jill Biden, eşinin hareketine gülerek karşılık verdi.

Biden, ilk ön seçimin yapılacağı Iowa eyaleti için yapılan anketlerde rakipleri Bernie Sanders, Elizabeth Warren ve Pete Buttigieg'in gerisinde gözüktüğü için bu eyalete yoğunlaşmaya karar verdi.

Biden, Barack Obama'nın yardımcılığını yaptığı sırada ve aday adayı kampanyasını yürüttüğü süreçte sıkça gaflarıyla gündeme geldi. Biden, daha önce bazı kadınlar tarafından "rahtsız edici derecede yakınlaşmakla" suçlanmıştı.