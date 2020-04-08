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ABD başkan adaylığı yarışı: Sander çekildi, Trump'ın olası rakibi Biden

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ABD başkan adaylığı yarışı: Sander çekildi, Trump'ın olası rakibi Biden
ABD başkan adaylığı yarışı: Sander çekildi, Trump'ın olası rakibi Biden

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için Demokratlar'ın aday adayı Bernie Sanders seçim kampanyasını askıya aldı.

Bernie Sanders'ın seçim kampanyasından yapılan açıklamada, Sanders'ın bu sabah kampanya ekibiyle bir telekonferans görüşmesi yaptığı belirtildi. Sanders'ın bu görüşmede, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanyayı askıya almaya karar verdiğini açıkladığı aktarıldı.

Uzun süre Demokratlar'ın "favori" adayı olarak kampanyasını yürüten Sanders'ın yarıştan çekilmesiyle, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Demokrat cephede tek aday adayı oldu.

Sanders'ın çarşamba günü akşam saatlerinde destekçilerine açıklama yapacağı bildirildi.

 

 

Partiler resmi adaylarını ağustostaki kongrelerde açıklayacak

Demokratlar, 17 Ağustos haftası, Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adaylarını açıklayacak.

Cumhuriyetçi Parti'nin mevcut Başkan Donald Trump'ı resmi olarak aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos'ta Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde yapılacak.

Ülkede 3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

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