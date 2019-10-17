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ABD Başkan Yardımcısı Pence: ABD ve Türkiye Suriye konusunda anlaşmaya vardı

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ın ABD Büyükelçiliği'nde açıklama yapıyor. Pence, "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettardır" dedi.
ABD Başkan Yardımcısı Pence: ABD ve Türkiye Suriye konusunda anlaşmaya vardı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başbaşa  ve heyetler arası görüşme sonrası Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde açıklama yapıyor. 

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye ve ABD'nin DAEŞ'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine vardığını söyledi. 

"ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye müzakere çağrısında bulundu. Başkan Trump'ın güçlü liderliği sayesinde, ABD ve Türkiye ateşkes için anlaşmıştır. Barış Pınarı operasyonuna ara verilecektir. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. YPG'nin çekilmesiyle ilgili süreç başlamış durumda. Türkiye Kobani'ye herhangi bir açıklama yapmayacak." 

"ABD, YPG'nin güvenli bölge dışına çıkarılmasını sağlayacak. Daha sonra Türkiye operasyonu tamamen sona erdirecektir." 

"Bizim Türkiye ile olan kararlılığımız YPG üyeleri ile geri çekilme için çalışacağız. Amacımız 120 saat içinde çekilmesini sağlamak. Bu başlamış durumda. Yaklaşık 20 mil güneye kadar uzanan bölgeden uzaklaşmaları ve Türkiye'nin operasyonları durdurma kararı almış olması bunun gerçekleşmesini mümkün kılacak." 

"Biz konuşurken bile çekilme başladı. Türkiye'nin sınırıyla ilgili çok büyük bir endişesi vardı. ABD de sınır ötesi operasyona karşı olduğumuzu söyledik. Her zaman güvenli bölgenin yanındaydık." 

"Suriye'deki Kürtlerle güçlü bir ilişkimiz var. Güvenli bölgenin öneminin farkındayız. Suriye ve Kürt nüfusuyla Türk nüfusu arasındaki güvenli bölgenin öneminin farkındayız." 

"Bu bölgede barış ve istikrarı artırmak için yeni bir fırsatımız oldu. 120 saat sonrasında operasyon sona erecek ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bölgede askeri personelimiz olmayacağını Başkan açık şekilde söyledi." 

PENCE'TEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI 

ABD Başkan Yardımcısı Mike, Pence daimi ateşkes gerçekleştiğinde Başkan Trump, ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştı. 

ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Yeni yaptırım yok, var olan yaptırımlar geri çekilecek" açıklaması yaptı. 

POMPEO'DAN AÇIKLAMA 

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da, "Erdoğan ve Trump sorunu çözülmesi için önemli adımlar attılar" dedi.

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