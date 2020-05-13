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ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kovid-19 Nedeniyle Trump'a Yaklaşmıyor

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ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kovid-19 Nedeniyle Trump'a Yaklaşmıyor
ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kovid-19 Nedeniyle Trump'a Yaklaşmıyor

 Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, sözcüsünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in aldığı kişisel karar gereği Başkan Donald Trump'a yaklaşmadığını söyledi.

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ülkede Kovid-19 salgınıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bazı senatörlerin ABD'nin normalleşme sürecine girmeden önce yeterince stratejik planı olmadığına ilişkin yorumları üzerine McEnany, sürecin birinci aşaması için yeterli test sayısına ulaştıklarını açıkladı.

"BAŞKAN TRUMP, AŞININ UYGUN FİYATLI OLMASI İÇİN ÖZEL SEKTÖRÜ TEŞVİK EDECEK"

ABD'de virüse karşı aşı bulunması durumunda toplumun her kesiminin bu aşıya ulaşıp ulaşamayacağının sorulması üzerine McEnany, "Başkan Trump, aşının herkes için uygun bir fiyatta olması için özel sektörü teşvik edecektir." dedi.

McEnany, ülkede virüs önlemlerinin uzun süreli olmasının başka sonuçları olabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Madde bağımlılığı ve zihin sağlığı ile ilgili hatlara gelen ihbarlarda nisan ayında yüzde 1000 artış oldu. Martta kanser taraması için alınan randevuların oranı yüzde 94 iken bu rakam nisanda yüzde 6'ya düştü. Bazı kurumlar, 80 binden fazla kanser hastasının teşhisinde geç kalınabileceği konusunda uyarıyor. 75 bin ABD'li uyuşturucu, alkol ya da intihar nedeniyle ölebilir."

McEnany, basın Sözcüsü Katie Miller'da Kovid-19 çıkan ABD Başkan Yardımcısı Pence'in Trump ile birebir temasta bulunup bulunmadığı sorusuna "Pence'in Beyaz Saray'da olduğunu biliyorum ancak kendi aldığı karar doğrultusunda Trump ile mesafeyi koruyor." cevabını verdi.

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