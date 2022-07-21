ABD Başkanı Biden coronaya yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden’ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Biden’ın semptomlarının hafif seyrettiği ve testinin negatife dönene kadar Beyaz Saray’da çalışmalara devam edeceği belirtildi.

KANSER İDDİASI KAFA KARIŞTIRMIŞTI

ABD'nin Delaware eyaletinde dün İklim Değişikliği ile ilgili bir toplantıda açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, kanser olduğunu belirterek “Ben ve birlikte büyüdüğüm birçok insan kanser hastasıyız” ifadesini kullanmıştı.

Biden'ın açıklaması büyün yankı uyandırırken Beyaz Saray’dan yeni bir açıklama gelmişti. Beyaz Saray'da görevli Andrew Bates, Biden'ın göreve başlamadan önce cilt kanserine yönelik tedavi gördüğüne ilişkin atıfta bulunduğunu ve bunu ifade ederken geçmiş değil şimdiki zaman ifadeleriyle kullanmayı tercih ettiğini belirtmişti.