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ABD Başkanı Biden: Putin’e doğrudan yaptırım mümkün

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ABD ve Rusya arasında Ukrayna krizi nedeniyle tansiyon tırmanırken ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın işgal edilmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e şahsi yaptırımlar uygulamayı değerlendirebileceğini söyledi.
ABD Başkanı Biden: Putin’e doğrudan yaptırım mümkün

ABD ve Rusya arasında Ukrayna krizi nedeniyle tansiyon tırmanırken ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın işgal edilmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e şahsi yaptırımlar uygulamayı değerlendirebileceğini söyledi.

Rusya’yı uzun süredir ekonomik yaptırımlar konusunda uyaran Biden, dün yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınında konuşlandırdığı tahminen 100 bin askerle Ukrayna’ya girmesi halinde bunun “2. Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en büyük işgal”
olacağını ve dünyayı değiştireceğini belirtti.

Gazetecilere konuşan Biden, Putin’e şahsi yaptırımlar uygulamayı düşünüp düşünmeyeceği sorusuna yanıt olarak “Evet, bunu değerlendireceğimi düşünüyorum” yanıtını verdi.

ABD’nin yabancı liderlere yönelik doğrudan yaptırım uygulamaları nadir olsa da daha önce örnekleri görüldü.

Venezuela’dan Nicolas Maduro, Suriye’den Beşar Esad ve Libya’dan Muammer Kaddafi şahsi yaptırımlarla karşı karşıya kalan liderler arasındaydı.

Rusya'nın Ukrayna sınırlarına asker yığmasının ardından bölgede gerilim hızla tırmanırken, Moskova Ukrayna’yı işgal etme planı olduğunu kabul etmiyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, birliğin Doğu Avrupa’ya daha fazla gemi ve savaş uçağı gönderdiğini ve askeri güçleri hazırda tuttuklarını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı da, yaklaşık 8500 askerin yüksek düzeyde alarma geçirildiğini ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda bölgeye konuşlanma emri beklediklerini bildirmiş, Kremlin bu adımları endişeyle izledikleri yorumunu yapmıştı.

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