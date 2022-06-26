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ABD Başkanı Biden, silah kontrolü yasasını imzaladı

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ABD Başkanı Joe Biden, Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin üzerinde anlaştığı ve ABD Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği silah kontrolü yasasını imzaladı.
ABD Başkanı Biden, silah kontrolü yasasını imzaladı

ABD'deki silah şiddetine karşı silah alımını kısıtlayan ve yasa dışı silahların denetlenmesine imkan tanıyan yasa, Biden'ın onayına sunulduktan sonra yürürlüğe girmiş oldu.

Beyaz Saray'da onayına sunulan yasayı imzalayan Biden, silah kontrolü yasasının kabul edilmesiyle "hayatların kurtulacağını" söyledi.

Senato'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratların üzerinde anlaştığı ve dün Senato Genel Kurulunda onaylanan silah düzenlemesi yasası, Temsilciler Meclisi'nde de 193 "hayır" oyuna karşı 234 "evet" oyu ile kabul edilmişti.

ABD Kongresi, bu yasayla son 30 yıldır ilk kez silah kontrolü konusunda düzenleme yapmış oldu.

Geçen ay Buffalo'daki ırkçı saldırı ve Texas'ta bir okula düzenlenen silahlı saldırılarla ülke genelindeki protestoların ardından silah kontrolü düzenlemesi yeniden gündeme gelmişti.

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