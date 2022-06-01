ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri göndermeye onay verdi

700 milyon dolarlık silah yardımının parçası olarak gönderilecek füze sistemlerinin uzun menzildeki Rus hedeflerini vurma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

Öte yandan söz konusu füze sistemlerinin Kiev yönetiminin beklentilerini karşılayacak nitelikte olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Washington'un silah yardımında, MLRS olarak da bilinen, çok namlulu Himars adlı füze sisteminin yer alacağı kaydedildi.

Hem Rusya hem Ukrayna halihazırda çok namlulu füze sistemlerini kullanıyor ancak Himars, bu sistemlerden menzil ve isabet yönünden daha üstün.