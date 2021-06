ABD Başkanı Biden’dan Çin’e yatırım yasağı: Listede 59 şirket var

ABD hükümetinin üst düzey bir yetkilisinin açıklamasına göre, ABD Hazine Bakanlığı yaklaşık 59 şirketi kapsayan yeni listeyi düzenli olarak güncelleyecek ve getirilen yasaklar uyulmasını sağlayacak. Buna göre, Çin’deki hedef alınan şirketlerin halka açık işlem gören menkul kıymetlerini alıp satmak engellenecek. Hazırlanan yeni listeyle birlikte Savunma Bakanlığı’nın önceki yasaklı şirket listesi yenilenmiş oldu.

Kararname, ABD’li şirketlerin ve kuruluşların Çinli askeri endüstriyel sektöre ve askeri, istihbarat ve araştırma geliştirme programlarına yatırım yaparak destek vermesini engelleyecek.

‘İNSAN HAKLARINI İHLAL’



Biden, Çin Halk Cumhuriyeti’nin (PRC) kısaltmasını kullanarak, “Buna ek olarak, Çin’in izleme teknolojisinin PRC dışında kullanımının ya da Çin’in izleme teknolojisinin baskı ve insan haklarını ciddi şekilde ihlal etmek için kullanımının alışılmadık ve sıra dışı tehditler oluşturduğuna inanıyorum” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın önceki listesinde yer alan bazı büyük Çinli şirketler de yeni listede bulunuyor. Bu şirketler arasında Aviation Industry Corp of China (AVIC), China Mobile Communications Group, China National Offshore Oil Corp (CNOOC), Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd, Huawei Technologies Ltd ve Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) var.

‘LİSTE GENİŞLEYEBİLİR’



SMIC şirketi Çin’in yurt içi çip sektörünü desteklemek için başlattığı ulusal seferberlik açısından çok büyük önem taşıyor. Üst düzey bir yetkili, “Gelecek aylarda, yeni başkanlık kararnamesi ile kısıtlama (listesine) ilave şirketler ekleyeceğimizi tahmin ediyoruz” dedi.

Bu hamle, Biden’ın Çin’e karşı olan bir dizi geniş kapsamlı adımının bir parçası. Biden’ın bu adımları ABD’nin var olan ittifaklarının sağlamlaştırılmasını ve ABD’nin ekonomik rekâbetçiliğini artırmak için büyük yurt içi yatırımların gerçekleştirilmesini kapsıyor.