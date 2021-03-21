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ABD Başkanı Biden'dan İstanbul Sözleşmesi tepkisi: 'Derin bir hayal kırıklığı'

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini 'derin bir hayal kırıklığı ve cesaret kırıcı bir geri adım' olarak niteledi.
ABD Başkanı Biden'dan İstanbul Sözleşmesi tepkisi: 'Derin bir hayal kırıklığı'

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini 'derin bir hayal kırıklığı ve cesaret kırıcı bir geri adım' olarak niteledi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden 'ani ve gerekçesiz olarak çekilmesi derin bir hayal kırıklığı yaratmaktadır' denildi. Türkiye ve dünya genelinde kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin arttığının vurgulandığı açıklamada, Türkiye'nin sözleşmeyi imzalayan ilk ülke olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, kadına yönelik şiddetin bitirilmesi için ülkelerin, uluslararası anlaşmalardan çıkmak yerine kadına yönelik şiddeti sona erdirme taahhütlerini güçlendirmeleri gerektiği kaydedildi.

"Bu, kadına yönelik şiddetin bitirilmesi için uluslararası harekette cesaret kırıcı bir adım" ifadeleri kullanılan metinde, cinsiyete dayalı şiddetin, dünyanın her köşesinde her milleti etkilediği belirtildi.

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