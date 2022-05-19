ABD Başkanı Biden’dan İsveç ve Finlandiya’ya destek mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç’in “tarihi” olarak nitelediği NATO üyeliği başvurularını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İsveç ve Finlandiya'nın ayrıntılı ve kapsayıcı demokratik süreçlerinin ardından NATO'ya katılma yönünde önemli bir karar verdiğini belirten Biden, “NATO, Avrupa ve Kuzey Amerika'da demokratik ilkelere ortak bağlılığımız ve Avrupa ile dünya genelinde barış ve refah vizyonumuzda birleşen bir milyar kişinin güvenliğini garanti altına alıyor. NATO'ya ve 5'inci Madde'ye olan bağlılığım sarsılmaz” ifadelerini kullandı.

“FİNLANDİYA VE İSVEÇ İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, Finlandiya ve İsveç'in de ABD'nin uzun süredir ve sadık ortakları olduğunu kaydeden Biden, açıklamasını şöyle sürdürdü:

* NATO'ya katılarak, savunma işbirliğimizi daha da güçlendirecekler ve Transatlantik İttifak'ın tamamına faydalar sağlayacaklar. NATO müttefiklerimizle birlikte ABD Baltık Denizi bölgesindeki güçlü tatbikat faaliyetlerini ve varlığını sürdürecek.

* NATO üyeliği başvuruları değerlendirilirken ABD, ortak güvenliğimize her türlü tehdide karşı tetikte kalma, saldırıları ya da saldırı tehditlerini caydırma ve bunlara karşı koymada Finlandiya ve İsveç'le birlikte çalışacak.

* NATO başvuruları ve Avrupa güvenliği konusunda ek istişarelerde bulunmak üzere Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'u yarın Washington'da ağırlamayı dört gözle bekliyorum.

RESMİ BAŞVURU YAPILDI

Finlandiya ve İsveç bugün NATO üyeliği için resmi başvurusunu yaptı. İki ülkenin NATO'daki büyükelçileri, resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e iletti.

Stoltenberg, büyükelçilerin mektuplarını takdim ettikleri törende, “Bu tarihi bir an. Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılım taleplerini memnuniyetle karşılıyorum. Sizler bizim en yakın ortaklarımızsınız ve NATO üyeliğiniz ortak güvenliğimizi arttıracaktır” diye konuştu.

ERDOĞAN: NATO’YA GİRMELERİNE ‘EVET’ DİYEMEYİZ

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine ilişkin muhalefeti ise sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini kastederek, “Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz ‘evet' demeyiz” demişti.