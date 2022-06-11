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ABD Başkanı Biden’dan mültecileri İspanya’ya gönderme planı

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ABD Başkanı Joe Biden dün katıldığı bir zirvede göçmen konusunu ele alırken, Beyaz Saray bugün İspanya'yla ilgili yeni göçmen planlarını duyurdu.
ABD Başkanı Biden’dan mültecileri İspanya’ya gönderme planı

ABD Başkanı Joe Biden, Amerika Kıtası Zirvesi’nde yaptığı bir konuşmada yasa dışı göçü ele alırken, insan kaçakçılığı çetelerini çökertme sözü verdi.

Biden, son dönemde artan göç olaylarını ele alırken, “İnsanların göç etmek için kullandığı tehlikeli ve yasadışı yolları engellememiz gerekiyor.” dedi. Biden, ‘Kanunsuz göç kabul edilemez’ ifadelerinde bulunurken, insan kaçakçılarına ‘Peşinizdeyiz’ mesajı verdi.

ABD Başkanı, “Çaresiz ve savunmasız göçmenleri kâr için avlarsanız, peşinizi bırakmayız.” ifadelerinde bulundu.

Biden, komşuları ‘işbirliği’ çabalarını vurgulamaya çalışırken, “Bölgesel ortaklarımızla yenilikçi koordineli eylemler de dahil olmak üzere sınırlarımızı güvence altına alacağız” dedi.

Biden, “Meksika, Guatemala, Kanada ve İspanya bugün bazı taahhütlerde bulunuyorlar. Sınırımızı güvence altına almanın ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki iltica işlemlerine düzen getirmenin yanı sıra İç Güvenlik Bakanlığı , bölgedeki insan kaçakçılığı sorununa çözüm bulacaktır.” dedi.

Beyaz Saray ise bugün yayınladığı bir açıklamada, İspanya, döngüsel göç programlarına Honduraslıları da katacak ve ülkedeki göçmen sayısını iki katına çıkaracak.” dedi.

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