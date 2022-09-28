  • BIST 3.198,16
  • Altın 989.221
  • Dolar 18.5259
  • Euro 18.0617
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

ABD Başkanı Biden’dan petrol şirketlerine uyarı

» »
ABD Başkanı Joe Biden, Florida'ya yaklaşan ve büyük yıkıma yol açmasından endişe edilen Ian Kasırgasının benzin fiyatlarını arttırmak için bahane olarak kullanılmaması konusunda petrol şirketlerine uyarıda bulundu.
ABD Başkanı Biden’dan petrol şirketlerine uyarı

ABD Başkanı Biden, Washington DC’de düzenlenen Açlık, Beslenme ve Sağlık Konferansında bir konuşma yaptı. Konuşmasında Florida kıyılarını bugün ya da yarın vurması beklenen ve büyük yıkıma yol açacağından endişe edilen Ian Kasırgası konusunda değerlendirmelerde bulunan Biden, yerel yetkililer ile görüşmeler yaptığını ve federal hükümetin elinden gelen yardımı yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Biden, halka da uyarılara kulak kabartmaları ve uyarı verilen bölgeleri tahliye etmeleri çağrısında bulundu. “Bugün akaryakıt ve benzin endüstrisine bir uyarıda bulunmak istiyorum” diyen Biden, şu ifadeleri kullandı:

“Bana bu uyarıyı bir daha yaptırmayın ve bu kasırgayı benzin fiyatlarını artırmak için bahane olarak kullanmayın. Benzin fiyatları göreceli olarak düşük seyrediyor ve daha da düşmeye devam etmeli. Uzmanlarım kasırganın ABD’nin petrol üretiminin sadece yüzde 2’sini etkileyeceğini ve bunun çok kısa süreliğine olacağını söyledi. Bu geçici fırtına, petrol sektörünü etkilemesi için, fiyatların şişirilmesi için bahane olarak kullanılamaz. Yetkililerimden benzin fiyatlarının şişirilip, şişirilmediğini denetlemelerini isteyeceğim.”

“RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI KÜRESEL GIDA KRİZİNİ KÖRÜKLEDİ”

Biden, açlık konusunun da dünyanın en büyük sorunlarından biri olduğunu ve Rusya-Ukrayna savaşının küresel gıda krizini körüklediğini belirtti.

2030’a kadar açlığın bitirilmesi ve beslenme kaynaklı hastalıkların azaltılmasını hedeflediklerini belirten Biden, “Bugün bu hedeflerimize ulaşmak için 100 farklı kuruluştan 8 milyar dolar taahhüt aldığımızı duyurmak isteriz.” diye konuştu. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Başkanı Biden'dan "petrol fiyatlarını düşürün" çağrısı27 Eylül 2022 Salı 10:32
  • ABD’den Ukrayna’ya 457,5 milyon dolarlık yeni yardım26 Eylül 2022 Pazartesi 17:45
  • ABD'den Rusya'ya nükleer silah uyarısı: Sonucu felaket olur26 Eylül 2022 Pazartesi 12:25
  • McDonald's etsiz burger denemesini sessizce rafa kaldırdı26 Eylül 2022 Pazartesi 11:08
  • Washington DC semalarında görülen 'gizemli' cisim Space X roketi çıktı26 Eylül 2022 Pazartesi 08:33
  • Pentagon kriptolara el attı: Ulusal güvenlik tehdidi olabilir25 Eylül 2022 Pazar 14:59
  • ABD’de Anlaşılamayan Cisim Paniği25 Eylül 2022 Pazar 13:52
  • Fiona Kasırgası can alarak ilerlemeye devam ediyor: Korkunç görüntüler25 Eylül 2022 Pazar 11:38
  • ABD’den İran’a karşı teknolojik yaptırımlarını esnetme kararı24 Eylül 2022 Cumartesi 15:58
  • Trump'ın kurduğu ABD Uzay Kuvvetleri'nin şarkısı sosyal medyada alay konusu oldu24 Eylül 2022 Cumartesi 12:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti