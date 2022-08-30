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ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın koronavirüs testi tekrar negatife döndü

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ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın 24 Ağustos'ta "pozitif" çıkan koronavirüs testi sonucunun bu kez "negatif" olduğu bildirildi.
ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın koronavirüs testi tekrar negatife döndü

İletişim Direktörü Elizabeth Alexander tarafından yapılan açıklamada, First Lady Biden'a dün Koronavirüs testi yapıldığını belirtti.

Alexander, Biden'ın gece çıkan Koronavirüs test sonucunun "negatif" olduğunu ifade etti.

Delaware eyaletinin Rehoboth Beach kentindeki evlerinde 24 Ağustos'tan bu yana kendini tecrit eden Jill Biden'ın bugün başkent Washington DC'ye dönmesi bekleniyor.

Jill Biden'ın 16 Ağustos'ta Koronavirüs yakalandığı duyurulmuş, 21 Ağustos'taki testinin negatif çıkmasının ardından da Biden'ın izolasyonuna son verilmişti.

First Lady Biden'ın 24 Ağustos'ta yaptırdığı test sonucu pozitif gelmişti.

ABD Başkanı Biden da geçen ay Koronavirüs atlatmış ancak birkaç gün aradan sonra testi tekrar "pozitif" gelince ikinci bir karantinaya alınmıştı.

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