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ABD Başkanı Donald Trump'la da görüşmüştü corona virüs çıktı

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İki hafta önce Donald Trump ile görüşen Brezilya İletişim Bakanı Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'la da görüşmüştü corona virüs çıktı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alınırken, İletişim Bakanı Fabio Wajngarten'in ilk Koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. 

İkili, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'la da görüşmüştü.   

Trump ise ikiliyle Florida'daki özel tatil tesisi Mar-a-Lago'da bir araya gelmeleri nedeniyle herhangi bir endişe taşımadığını söyledi. 

Öte yandan kesin sonuçlar için Wajngarten'in ikinci testinin sonuçları bekleniyor. 

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