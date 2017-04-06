 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.657
  • Altın 149,946
  • Dolar 3,7179
  • Euro 3,9581
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAHavalar daha da sıcaklaşacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump'tan İdlib açıklaması

» »
ABD Başkanı Donald Trump'tan İdlib açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısını kınadığını belirterek, "Suriye'deki kimyasal saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğum var. Dün yapılanlar benim için kabul edilemez" dedi.

Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye'de Beşşar Esad rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıyı "dehşet verici" olarak niteleyen Trump, "Masum insanlar, çocuklar ve güzel bebekler öldü. Esad rejiminin iğrenç faaliyetlerine müsade edilemez." dedi.

ABD'nin askeri olarak ne yapacağını önceden ifade etmeyeceğini dile getiren Trump, "Suriye'deki kimyasal saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğum var. Dün yapılanlar benim için kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Trump, "Benim Suriye ve Esad'a karşı tavrım çok değişti. Bu olay kırmızı çizginin ötesinde benim için çok çizgileri geçti." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Esad rejiminin İdlib'de kimyasal silah kullanması05 Nisan 2017 Çarşamba 13:24
  • Pakistan'da intihar saldırısı05 Nisan 2017 Çarşamba 11:28
  • 10 soruda Kerkük krizi05 Nisan 2017 Çarşamba 10:28
  • Esad rejiminin İdlib'de kimyasal silah kullanması05 Nisan 2017 Çarşamba 09:55
  • Esed rejiminin kimyasal silah saldırıları sürüyor05 Nisan 2017 Çarşamba 09:08
  • Esad rejiminin kimyasal silah saldırıları sürüyor04 Nisan 2017 Salı 13:33
  • Sudan'da 1,5 milyondan fazla sığınmacı var04 Nisan 2017 Salı 13:27
  • Dünyanın en uzun doğal gaz boru hattı04 Nisan 2017 Salı 10:14
  • Şam'daki muhalif bölgelere yoğun hava saldırısı03 Nisan 2017 Pazartesi 16:54
  • İngiltere Başbakanı May Ortadoğu turunda03 Nisan 2017 Pazartesi 16:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti