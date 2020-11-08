  • BIST 1.192
  • Altın 534,943
  • Dolar 8,5315
  • Euro 10,1291
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1228 test, 2 yeni vaka

ABD Başkanı ilan edilen Biden açıklama yaptı

» »
ABD Başkanı seçildiği duyurulan Joe Biden, ilk açıklamasını Twitter'dan yaptı.
ABD Başkanı ilan edilen Biden açıklama yaptı

Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Amerika, bu muhteşem ülkeye liderlik etmek için beni seçtiğiniz için onur duyuyorum. Önümüzde bizi bekleyen işler zor, fakat size söz veriyorum: Bana oy versin, vermesin tüm Amerikalıların başkanı olacağım." ifadelerini kullandı.

YARDIMCISI HARRIS: YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

ABD'nin ilk kadın ve Güney Asyalı Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris de Twitter'dan bir açıklama yaptı. Harris, "Bu seçim Joe Biden'dan ya da benden çok daha fazlasıydı. Bu, Amerika'nın ruhu ve bizim onun için savaş arzumuzla ilgiliydi. Yapacak çok işimiz var. Haydi, başlayalım." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump'ın seçim açıklamaları ABD medyasında tepki çekti: Başkan'ı düzeltmek zorundayız; hiçbiri doğru değil!06 Kasım 2020 Cuma 18:40
  • Biden’a oy veren 104 yaşındaki kadın: Sonunda mutlu bir şekilde ölebilirim06 Kasım 2020 Cuma 17:52
  • Trump ‘seçim çalınıyor’ dedi. TV kanalları “Yalanlardan bıktık” diye yayını kesti. Sokaklar karışıyor, endişe artıyor.06 Kasım 2020 Cuma 17:46
  • ABD Seçimi: 4'ü de yeniden seçildi06 Kasım 2020 Cuma 17:23
  • Trump’ın Yüksek Mahkeme hesabı tutar mı?06 Kasım 2020 Cuma 14:00
  • Facebook, Trump Destekçilerinin Seçim Sonuçlarını Protesto Ettiği Grubu Yasakladı06 Kasım 2020 Cuma 13:54
  • ABD başkanlık seçimlerinde kazananın kim olduğu hâlâ belirsiz06 Kasım 2020 Cuma 13:52
  • Trump'ın oğlundan "topyekün savaş" çağrısı06 Kasım 2020 Cuma 11:56
  • Biden zafere yaklaşıyor06 Kasım 2020 Cuma 11:53
  • Fransa'da 'Türkiye yanlısı gösteri' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı06 Kasım 2020 Cuma 10:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti