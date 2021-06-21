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ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile Beyaz Saray'da görüşecek

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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah’ın 25 Haziran’da ABD’yi ziyaret edeceği belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile Beyaz Saray'da görüşecek

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah’ın 25 Haziran’da ABD’yi ziyaret edeceği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Cumhurbaşkanı Gani ile Abdullah’ı Beyaz Saray’da kabul edeceği, bu ziyaretin iki ülke arasındaki kalıcı ortaklığa vurgu yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin askerlerini Afganistan’dan çekerken, ülkedeki kadınlar, kız çocukları ve azınlıklar dahil Afgan halkına siyasi, ekonomik ve insani yardımlar konusunda destek verme taahhüdünde bulunduğu belirtilerek, ülkenin bir daha asla terörist grupların güvenli sığınağı haline gelmemesi için Afganistan hükümeti ile yakın iş birliği içinde olunacağı bildirildi.

BIDEN, ÇEKİLMEYİ 14 NİSAN'DA DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan’da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon’a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu.

ABD’nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan’a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti. ABD’nin Afganistan'da 2 bin 500 civarında askeri ve 18 bine yakın sözleşmeli personeli bulunuyor. NATO'nun ise Afganistan’da 7 bin 500 civarında askeri bulunuyor.

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