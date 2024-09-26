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ABD Başkanı Joe Biden’den Orta Doğu’da topyekun savaş uyarısı

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Gazze’de çoğunluğu çocuklardan oluşan binlerce masumu katleden İsrail, son olarak rotasını Lübnan’a çevirdi.
ABD Başkanı Joe Biden’den Orta Doğu’da topyekun savaş uyarısı

Gazze’de çoğunluğu çocuklardan oluşan binlerce masumu katleden İsrail, son olarak rotasını Lübnan’a çevirdi.

Cihaz patlamaları ve Beyrut bombardımanına yanıt olarak Hizbullah’ın İsrail’i roketlerle vurmasının ardından, İsrail saldırıya geçti..

Hizbullah’a yönelik saldırılar kapsamında Lübnan’ı havadan bomba yağmuruna tutan katiller ordusu, şu sıralar Lübnan’a kara saldırısı hazırlığında..

Orta Doğu’daki gerilime dikkat çeken ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Filistin meselesinde “iki devletli çözüm” mesajı verdi.

“HEM GAZZE HEM LÜBNAN İÇİN ANLAŞMA ZEMİNİ OLDUĞUNA İNANIYORUM”

ABC kanalında yayınlanan “The View” programına katılan ABD Başkanı Biden, iç politikadan dış politikaya birçok konuda soruları yanıtladı.

Orta Doğu’da hem Gazze hem de Lübnan konusunda bir anlaşma zemini olduğuna inandığını söyleyen Biden, bunun için çok çaba gösterdiklerini ve kalan başkanlık süresinde de bu gayretini sürdüreceğini belirtti.

Tarihin bazı dönemlerinde yaşananların sonraki dönemleri yakından etkilediğini ifade eden Biden, bugün de öyle bir dönemeçten geçtiklerini söyledi.

“TOPYEKUN SAVAŞ MÜMKÜN ANCAK”

Biden, “Orta Doğu’da Topyekun bir savaş mümkün ancak halen çözüm için fırsat da var. Tüm bölgeyi esaslı olarak değiştirebilecek bir anlaşma halen mümkün.” diye konuştu.

Arap dünyasının İsrail ile bir orta yol bulmaya niyetli olduğuna inandığını dile getiren Biden, bu konuda İsrail’in de bazı ayarlamalar yapması gerektiğini belirtti.

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM OLMASI LAZIM”

İsrail’i her zaman desteklediğini, kendisinin de bir siyonist olduğunu ve Başbakan Binyamin Netanyahu’yu yakından tanıdığını ifade eden Biden, buna mukabil iki devletli çözüm konusunda Netanyahu ile aynı düşünmediklerini söyledi.

Biden, “İki devletli çözüm olması lazım. Bu konuda onun pozisyonuyla mutabık değilim. Eninde sonunda bu olmalı.” ifadesini kullandı.

Gazze ve Lübnan’da ateşkese varılması durumunda bölgenin genelinin bundan olumlu etkileneceğini belirten Biden, bölgede bir değişim ve barış arzusu olduğunu vurguladı.

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