ABD Başkanı Trump aşı çalışmalarını hızlandıracak bir program açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse karşı etkili bir aşı geliştirilmesi çalışmalarını hızlandıracak bir program başlattıklarını açıkladı.

Trump, programın umut vaat 14 aşı çalışmasının daha hızlı araştırma ve onay sürecine alınmasına yönelik çalışmaların yapılmasıyla başlayacağını söyledi.

Trump, "(Aşıyı) yıl sonundan önce, hatta belki daha bile erken bulmak istiyoruz" dedi.

Trump, aşı bulunmasıyla ilgili ilerlemenin "rekor bir hızda" devam ettiğini ancak ABD'nin aşı olsun ya da olmasın normalleşme sürecine başlaması gerektiğini vurguladı.

Ancak Trump'ın açıkladığı takvim bilim insanları tarafından gerçekçi bulunmadı.

Baylor Üniversitesi'nden Koronavirüs Aşı Ekibi Direktörlerinden Dr. Peter Hotez, CNN'e yaptığı açıklamada, "Bunun nasıl olacağını anlamadım" dedi.

Hotez, koronavirüse karşı aşının önümüzdeki aylarda geliştirilmesinin mümkün olduğunu ancak bunun genel halkın kullanımına açılmasına yetecek düzeyde güvenli verinin toplanmasının mümkün olmadığını söyledi.