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ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği salondan çıkarıldı

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ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği salondan çıkarıldı
ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği salondan çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenlediği sırada, programı bölen güvenlik ekibi tarafından salondan çıkarıldı.

Trump, Beyaz Saray’da günlük basın toplantısı düzenlediği esnada Gizli Servis elmanları tarafından dışarı çıkarıldı.

Salondaki muhabirlerin dışarı çıkmasına izin verilmezken, Trump bir süre sonra salona döndü.

Beyaz Saray’ın dışında bir silah sesi duyulduğunu belirten Trump, “Durum çok kontrol altında gösteriyor.” dedi.

Gizli Servis ekiplerinin ateş ettiği bir şüphelinin vurulduğunu ifade eden Trump, bu kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Hastaneye kaldırılan kişinin durumu hakkında net bilgisi olmadığını dile getiren Trump, Gizli Servis’in konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapacağını kaydetti.

Trump, Gizli Servis’in “iyi bir iş” çıkardığını vurgulayarak, herkese teşekkürlerini sunduktan sonra gündemi değerlendirmeye devam etti.

Söz konusu şüphelinin Beyaz Saray’a ne kadar yaklaştığını bilmediğini aktaran Trump, kendisinin salondan çıkarıldıktan sonra sığınağa değil, Oval Ofis’e götürüldüğünü anlattı.

Trump, “Dünyanın her zaman bu kadar tehlikeli bir yer olması çok talihsiz. Geride bıraktığımız yüzyıllarda dünya çok tehlikeli bir yer olmuştu ve sanırım bir süre daha böyle devam edecek.” dedi.

Öte yandan, Gizli Servis’in Twitter hesabından yapılan açıklamada, Beyaz Saray’a yakın bir bölgede silahların ateşlendiği teyit edilerek, yakında daha fazla bilgi paylaşılacağı duyuruldu.

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