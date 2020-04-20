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ABD Başkanı Trump: İran talep ederse koronavirüsle mücadele için yardım edebiliriz

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ABD Başkanı Trump: İran talep ederse koronavirüsle mücadele için yardım edebiliriz
ABD Başkanı Trump: İran talep ederse koronavirüsle mücadele için yardım edebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a talep etmesi durumunda yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede yardım edebileceğini söyledi.

Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, salgınla mücadelede 'istikrarlı' bir ilerleme kaydetmeye devam ettiklerini ifade etti.

Küçük işletmelere ve kırsal hastanelere yardım içeren 450 milyar dolara yakın yardım paketi üzerinde Demokratlarla görüşmeyi sürdürdüklerini belirten Trump, "Anlaşmaya yakınız" dedi.

Test kitlerinin yeterli olmadığı konusunda sık sık eleştirilen Trump, toplantı sırasında cebinden çıkardığı bir test kitini kulak temizleme çubuğu ile karşılaştırdı ve kitin üretiminin suni solunum cihazlarına göre çok daha basit olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ayrıca ayda 20 milyondan fazla kit üretimi için daha önce devreye soktuğu Savunma Üretimi Yasası'nı kullanmaya hazırlandığını söyledi.

'Bizde binlerce var'

Salgından kötü etkilenen ülkelerden biri olan İran'a yardım etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna Trump şu yanıtı verdi:

''İran'a yardıma ihtiyaç duyarsa ve talep ederse yardım etmek isterim. Salgın onları çok kötü vurdu ama bildirdikleri rakamlar açıkçası doğru değil. Yardıma ya da suni solunum cihazlarına ihtiyaç duyarlarsa ki biz de binlerce var ve üretiliyor, tabii ki yardım etmek isteriz.''

Trump'ın, birkaç gün önce sözlü tartıştığı New York Valisi Andrew Cuomo'nun son basın toplantısının federal hükümetten ve kendisinden övgüyle bahsettiği bölümleri Beyaz Saray'daki açıklamaları sırasında göstermesi dikkati çekti.

Cuomo'nun ''federal hükümetin harekete geçtiği ve olağanüstü çaba gösterildiği'' yönündeki ifadelerine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirten Trump, basın toplantısının görüntülerinin bir kısmının medyada kullanılmamasından yakınarak, iyi olduğunu düşündüğü kısmın gösterilmediğini söyledi.

Bunun üzerine görüntünün devamı bir süre sonra tekrar izletildi.

Teksas, Montana, Colorado gibi eyaletlerde salgın kapsamında alınan önlemlerin kaldırılması için insanların sokağa çıkarak protesto düzenlemesinin sorulması üzerine Trump, 'herkesin protesto hakkı olduğu' ve 'bazı eyaletlerin kısıtlamalarda ileri gittiği' değerlendirmesinde bulundu.

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