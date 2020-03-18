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ABD Başkanı Trump: Kanada sınırı kapatılıyor

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ABD Başkanı Trump: Kanada sınırı kapatılıyor
ABD Başkanı Trump: Kanada sınırı kapatılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Kanada ile sınırını mecburi olmayan geçişler için geçici olarak kapatacağını açıkladı.

Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kanada ile Kuzey Sınırımızı karşılıklı anlaşma yoluyla mecburi olmayan geçişler için geçici olarak kapatacağız. Ticaret etkilenmeyecek." diye yazdı.

Dünyanın en uzun sınırı olan ABD-Kanada sınırının ne zaman kapatılacağına dair açıklama gelmedi.

ABD çapında 4500’e yakın koronavirüs vakasının olduğu ve Covid-19 kaynaklı ölümlerin 114’e ulaştığı bildirildi.

Trump, Salı günkü açıklamasında, koronavirüse karşı ekonomik bir paketten söz etmiş ve her Amerikalıya 1000 dolarlık ödeme yapılabileceğini belirtmişti.

Hafta başında ABD'deki 50 eyaletten 40'ında "acil durum" ilan edilmiş, 29 eyalette okullar kapatılmıştı.

Milyonlarca Amerikalı evden çalışıyor.

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