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ABD Başkanı Trump medyaya eleştirilerini sürdürüyor

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ABD Başkanı Trump medyaya eleştirilerini sürdürüyor
ABD Başkanı Donald Trump, Muhafazakar Siyasal Eylem Konferansı’nda (CPAC) yaptığı konuşmada Amerikan medyasına yönelik eleştirilerini devam ettirerek, “Kaynağı gizlenen haberler yapıyorlar, gerektiğinde ise kaynak üretiyorlar” dedi.

KAYNAĞI GİZLENEN HABERLER YAPIYORLAR, GEREKTİĞİNDE İSE KAYNAK ÜRETİYORLAR”

“BİZ BİR MİLLETİZ, HAREKETİMİZİN MERKEZİN DE HALKIMIZ VARDIR. SONUNDA BİR BAŞKANINIZ OLDU, SONUNDA"

“BURASI AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE BEN BURAYI TEMSİL EDİYORUM. BEN DÜNYAYI TEMSİL ETMİYORUM. BEN SİZİN ÜLKENİZİ TEMSİL EDİYORUM”

ABD Başkanı Donald Trump, Muhafazakar Siyasal Eylem Konferansı’nda (CPAC) yaptığı konuşmada Amerikan medyasına yönelik eleştirilerini devam ettirerek, “Kaynağı gizlenen haberler yapıyorlar, gerektiğinde ise kaynak üretiyorlar” dedi.

Trump, muhafazakarların yıllık olarak düzenlediği konferansa ilk kez katıldı. Konuşmasının büyük bir bölümünde ABD medyasına yönelik eleştirilerini devam ettiren Trump, ayrıca iç politika hakkında konuştu.
“Hepinizin bilmesini isterim ki, sahte habere karşı bir savaş yürütüyoruz.” ifadesini kullanan Trump, “Sahte haber halkın düşmanıdır demiştim, çünkü kaynakları yok. “Kaynağı gizlenen haberler yapıyorlar, gerektiğinde ise kaynak üretiyorlar.” dedi.

Konuşmasında “Basına savaş açtığı” yönündeki eleştirilere de tepki gösteren Trump, “Medyaya karşı değilim. Basına karşı değilim. Sadece sahte habere karşıyım.” şeklinde konuştu.

Ayrıca Trump, ABD Anayasası'ndaki ifade ve basın özgürlüğünü içeren birinci maddeye atıfta bulunarak, “Birinci maddeyi çok seviyorum. Kimse benden daha fazla sevmiyor.” diye konuştu.

“SONUNDA BİR BAŞKANINIZ OLDU”

Konuşması sık sık yoğun alkışlarla kesilen Trump, ABD’de sekiz yıllık Barack Obama döneminde birçok Amerikalının “unutulduğunu” söyledi.

İzlediği politikada ABD halkının öncelik taşıdığı yönündeki sözleri tekrarlayan Trump, “Biz bir milletiz, hareketimizin merkezin de halkımız vardır.” şeklinde konuştu.

Trump, “Sonunda bir başkanınız oldu, sonunda. Amerikanın daha önce unutulmuş kadın ve erkekleri artık unutulmayacaklar. Dünya daha önce böyle bir hareketi asla görmedi.” ifadesini kullandı.

“DÜNYAYI TEMSİL ETMİYORUM”

Trump, ABD halkının çıkarları için mücadele etmeye devam etmeye devam edeceğini söyledi. Sadece ABD halkını temsil ettiğini belirten Trump, “Burası Amerika Birleşik Devletleri ve ben burayı temsil ediyorum.

Ben dünyayı temsil etmiyorum. Ben sizin ülkenizi temsil ediyorum.” dedi.
ABD halkının fakirleştiği yönündeki sözlerini tekrar eden Trump, halkın kaybettiklerini geri getireceğini söyledi. Trump, "Halkın gelir seviyesi yükselecek. Artık bunun zamanı gelmiştir. Tekrar iş başı yapacağız. Bunu seveceksiniz." şeklinde konuştu.

“GÖÇMENLER GERİ GELEMEYECEKLER”

Trump, ülkedeki kaçak göçmenlerin ABD ekonomisi için bir tehlike olduğunu belirtti.

Halkın gelir seviyesini yükseltmek için kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi gerektiğini kaydeden Trump, “Kaçak göçleri durdurarak çok ciddi bir vergi kazancımız olacak. Göçmenler geri gelemeyecekler” dedi.

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