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ABD Başkanı Trump, seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceği ile ilgili soruya, "Duruma göre" diye yanıt verdi

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ABD Başkanı Trump, seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceği ile ilgili soruya, "Duruma göre" diye yanıt verdi
ABD Başkanı Trump, seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceği ile ilgili soruya, "Duruma göre" diye yanıt verdi

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak genel seçimleri kaybetmesi durumunda sonucu kabul edip etmeyeceğiyle ilgili net bir cevap vermeyi reddetti. 

Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen FoxNews kanalında Chris Wallace'ın sorularını yanıtlayan Trump, seçim kaybetmesi durumunda sonucu kabul edip etmeyeceğiyle ilgili soruya, "Duruma bakmam gerekecek" diye yanıt verdi. 

Trump, kanıt sunmadan posta yoluyla oy vermenin de kasım seçimlerine "şaibe" karıştıracağını düşündüğünü söyledi.

Wallace, başkanın soruyu yanıtlaması için baskı yapınca Trump, "Evet de demeyeceğim, hayır da" dedi. Trump, "iyi bir kaybeden" olmadığını da dile getirdi.

Trump, yayında sıkça kendisine destek vermek ve tarafsız olmamakla suçlanan FoxNews'a da tepki gösterdi. Fox'un anketi, Trump'ı Demokratların adayı olması beklenen Joe Biden'ın ülke genelinde 8 puan gerisinde gösteriyordu. ABD lideri bu konu gündeme gelince, "Ben kaybetmiyorum çünkü onlar sahte anketler" dedi ve 2016'da anketlerde geride gözükmesine rağmen kazandığını hatırlattı.

"Anketlerinizi kim yapıyorsa işini en kötü yapanlardan" diyen Trump, "Her ankette yanıldınız" ifadelerini kullandı.

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