  • BIST 99.785
  • Altın 275,112
  • Dolar 5,7492
  • Euro 6,3925
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması talimatını verdim

» »
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması talimatını verdim
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması talimatını verdim

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı, Barış Pınarı Harekatı adını verdiği operasyonda ilan ettiği ateşkesi kalıcı hale getirdiği bilgisini sabah saatlerinde kendilerine ilettiğini ve bu gelişme üzerine de Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması talimatını verdiğini söyledi. Hazine Bakanlığı iki bakanlık ve üç bakan hakkındaki yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da Türkiye ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili düzenlediği basın toplantısında, ""Bugün sabahın erken saatlerinde Türk hükümeti, yönetimimie muharebeye ve Suriye'deki operasyonlarını durduracaklarını, ateşkesi kalıcı hale getireceklerini ve bunun gerçekten de kalıcı olacağı bilgisini iletti. Ancak, kalıcı kelimesinin dünyanın o bölgesi için bir nebze sorgulanabilir bir kavram olarak tanımlayabilirsiniz. Hepimiz bunu biliyoruz. Bu nedenle Hazine Bakanı'na 14 Ekim'de uygulamaya konulan yaptırımların tamamının kaldırılması talimatını verdim" dedi.

Trump, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından çelikte gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükseltilmesi ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle yürütülen görüşmelerin durdurulmasına karar vermişti.

ABD Hazine Bakanlığı da Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Savunma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı'nı yaptırım listesine almıştı.

ABD Başkanı "Türkiye'nin verdiği taahhütleri yerine getirmemesi halinde, çelik ve diğer ürünlerin ihracatı üzerindeki vergilerin artırılması da dahil yaptırım uygulama hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Hazine Bakanlığı yaptırımları kaldırdı

ABD Hazine Bakanlığı, Trump'ın açıklamasından kısa bir süre sonra internet sitesinde yayımladığı açıklamayla, üç bakan ve iki bakanlığa yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.

Açıklamada, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Ateşkes ilan edilmesinin bir sonucu ve Başkan Donald Trump'ın talimatıyla, iki Türk bakanlığını ve üç üst düzey yetkiliyi yaptırım listesinden çıkarıyoruz" dedi.

Üç bakanın ABD'deki malvarlıklarının donduruldu ABD ile herhangi mali işlem yapmaları yasaklandı ve ABD'ye de seyahat edemeyecekleri açıklandı.

Hazine Bakanlığı, yaptırım kapsamındaki kişi ve kurumlarla iş yapan yabancılara da yaptırım uygulayabileceğini belirtmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Dışişleri Bakanı Pompeo "Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumludur" dedi16 Ekim 2019 Çarşamba 18:30
  • ABD Başkanı Trump: Kürtler gayet iyi korunuyor, hem onlar da melek değil16 Ekim 2019 Çarşamba 18:29
  • 14 yaşındaki çocukla buluşacağını sanarak 565 km yürüyen pedofil polis tuzağına düştü15 Ekim 2019 Salı 15:02
  • ABD, Türkiye'den 3 bakan ve 2 bakanlığı yaptırım listesine aldı!15 Ekim 2019 Salı 09:35
  • Trump'tan Türkiye'ye yaptırım mesajı: Beklemede kalın13 Ekim 2019 Pazar 17:46
  • 'ABD Dışişleri, Trump'ın talimatıyla Türkiye ile Kürt güçler arasında müzakere başlatmanın yolunu arıyor'11 Ekim 2019 Cuma 20:09
  • Trump’ın paylaştığı sözler: Bu harekat uzun vadede Türkler için iyi olmayacak11 Ekim 2019 Cuma 20:05
  • ABD Temsilciler Meclisi'nin 29 Cumhuriyetçi üyesinden Türkiye'ye yaptırım tasarısı11 Ekim 2019 Cuma 10:51
  • Rihanna: Trump, Amerika'daki en akıl hastası insan10 Ekim 2019 Perşembe 21:11
  • Trump: Kürtler bize 2. Dünya Savaşı'nda, Normandiya Çıkarması'nda yardım etmedi10 Ekim 2019 Perşembe 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti