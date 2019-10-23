ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması talimatını verdim

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı, Barış Pınarı Harekatı adını verdiği operasyonda ilan ettiği ateşkesi kalıcı hale getirdiği bilgisini sabah saatlerinde kendilerine ilettiğini ve bu gelişme üzerine de Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması talimatını verdiğini söyledi. Hazine Bakanlığı iki bakanlık ve üç bakan hakkındaki yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da Türkiye ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili düzenlediği basın toplantısında, ""Bugün sabahın erken saatlerinde Türk hükümeti, yönetimimie muharebeye ve Suriye'deki operasyonlarını durduracaklarını, ateşkesi kalıcı hale getireceklerini ve bunun gerçekten de kalıcı olacağı bilgisini iletti. Ancak, kalıcı kelimesinin dünyanın o bölgesi için bir nebze sorgulanabilir bir kavram olarak tanımlayabilirsiniz. Hepimiz bunu biliyoruz. Bu nedenle Hazine Bakanı'na 14 Ekim'de uygulamaya konulan yaptırımların tamamının kaldırılması talimatını verdim" dedi.

Trump, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından çelikte gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükseltilmesi ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle yürütülen görüşmelerin durdurulmasına karar vermişti.

ABD Hazine Bakanlığı da Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Savunma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı'nı yaptırım listesine almıştı.

ABD Başkanı "Türkiye'nin verdiği taahhütleri yerine getirmemesi halinde, çelik ve diğer ürünlerin ihracatı üzerindeki vergilerin artırılması da dahil yaptırım uygulama hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Hazine Bakanlığı yaptırımları kaldırdı

ABD Hazine Bakanlığı, Trump'ın açıklamasından kısa bir süre sonra internet sitesinde yayımladığı açıklamayla, üç bakan ve iki bakanlığa yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.

Açıklamada, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Ateşkes ilan edilmesinin bir sonucu ve Başkan Donald Trump'ın talimatıyla, iki Türk bakanlığını ve üç üst düzey yetkiliyi yaptırım listesinden çıkarıyoruz" dedi.

Üç bakanın ABD'deki malvarlıklarının donduruldu ABD ile herhangi mali işlem yapmaları yasaklandı ve ABD'ye de seyahat edemeyecekleri açıklandı.

Hazine Bakanlığı, yaptırım kapsamındaki kişi ve kurumlarla iş yapan yabancılara da yaptırım uygulayabileceğini belirtmişti.