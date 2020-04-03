ABD Başkanı Trump’ın ikinci virüs testi de “negatif” çıktı

Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, Trump’ın ikinci kez Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Trump’ın sağlıklı olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ifade eden Conley, testin 15 dakikada sonuçlandığını kaydetti.

Conley, “Başkan Trump’ın test sonucu negatif çıkmıştır.” ifadesini kullandı.

Trump, ilk olarak 14 Mart’ta bir virüs testi yaptırmış ve onun da sonucu “negatif” çıkmıştı.