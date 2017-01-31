ABD Başkanı Trump'ın vize yasağına tepkiler sürüyor

ABD Temsilciler Meclisine seçilen ilk Müslüman olan Minnesota Vekili Keith Ellison, ABD Başkanı Donald Trump'ın vize yasağı kararına ilişkin, "Bu karar tamamen Müslümanlara yönelik bir yasak" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın cuma günü imzaladığı kararnameyle 7 İslam ülkesinin vatandaşlarına getirdiği vize yasağına tepkiler devam ediyor.

Ellison, dün yaptığı açıklamada, "Farklı dinlere karşı tolerans bu ülkenin temel taşıdır. Trump, bu değeri hiçe sayıyor ve bu da problemlerin merkezidir." diye konuştu.

ABD'deki havaalanlarında yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Ellison, "Bu karar tamamen Müslümanlara yönelik bir yasak ve buna yoğunlaşmamız gerekiyor çünkü bu yeni karşılaştığımız bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın göreve gelişinin ilk haftasında Irak, Suriye, İran, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamasının ardından çok sayıda kişi havaalanlarında gözaltına alınmıştı.