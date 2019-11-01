Ivana Trump

ABD başkanı Trump'ın 1977-1991 arasında evli kaldığı Ivana Trump ile üç çocukları bulunuyor. İş hayatında da birlikte çalışan ikili çoğu kimse tarafından ''örnek çift'' olarak tanımlanıyorlardı. Trump'ın Maria Maples ile arasında bir ilişki olduğu söylentileri etrafta yayılmaya başlayınca, Ivana resti çeken taraf oldu ve 1991 yılında Trump'ın sahip olduğu mal varlığının yarısını alarak evliliklerine nokta koydu.