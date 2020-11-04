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ABD başkanını seçerken New Jersey marihuanayı yasallaştırdı

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ABD başkanını seçerken New Jersey marihuanayı yasallaştırdı
ABD başkanını seçerken New Jersey marihuanayı yasallaştırdı

New Jersey'de marihuananın kişisel kullanım için yasallaştırılması oylamayla kabul edildi.

Associated Press oyların yüzde 58'i sayılan halk oylamasının sonucunu açıkladı.

Seçmenin yaklaşık üçte ikisi marihuananın yasallaştırılması planına destek verdi.

Böylelikle 21 ve üzeri yaştakiler bu uyuşturucu maddeyi eğlence amaçlı kullanabilecek.

Yetiştirilmesi, işlenmesi ve satışı da yasallaşacak.

Garden State'in Demokrat Valisi Phil Murphy, Twitter paylaşımında oylamanın "sosyal adalet, ırksal adalet ve ekonomik adalet için" olumlu bir adım olduğunu belirtti.

Vali Murphy, oylama öncesi Hot 97 radyosuna verdiği demeçte, "Göreve geldiğimde, hapisteki beyazlar ve beyaz olmayan insanlar arasında Amerika'nın büyük uçurumu vardı ve bunun en büyük sebebi alt seviye uyuşturucu suçlarıydı.

Tanrı'nın izniyle nihayet bunu alt edeceğiz. İstediğimden daha uzun sürdü ama bugünkü sonuçları elde ettiğimizde başaracağımıza inanıyorum."

New Jersey söz konusu uyuşturucuyu yasallaştıran 12. eyalet oldu.

Destekçiler bu hamlenin, yönetimin mali durumunun koronavirüsten ağır darbe aldığı bir dönemde satış vergisi sayesinde gelirleri artıracağını söylüyor.

Murphy, oylamanın resmiyet kazanması için yasaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

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