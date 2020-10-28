ABD başkanlık seçimine 6 gün kaldı

Amerika’da seçime sadece 6 gün kala ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden kampanyalarına devam ediyorlar. Trump, bugün iki ayrı miting düzenlerken Biden, bilimadamlarından Corona salgını hakkında brifing alacak.

Amerika’da seçime sadece 6 gün kala ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden kampanyalarına devam ediyorlar. Trump, bugün iki ayrı miting düzenlerken Biden, bilimadamlarından Corona salgını hakkında brifing alacak.

ABD Başkanı Donald Trump bugün, anketlere göre rakibi Biden’la yarışı başa baş götürdüğü Arizona eyaletinde iki ayrı miting düzenleyecek. 2016 yılında yapılan seçimlerde Trump, rakibi Hillary Clinton karşısında Arizona’da 3,5 puan farkla seçimi kazanmıştı. Son olarak Reuters/Ipsos tarafından yapılan ankete göre Biden, Arizona’da Trump’ın 3 puan önünde görünüyor.

Biden eğer anket sonuçlarında olduğu gibi Arizona’yı kazanırsa buradaki 11 seçici kurulu üyesinin oyunu alacak ve bu, Demokratlar'ın Arizona’da 1996’da Bill Clinton’ın kazandığı seçim sonrası 24 yıl sonraki ilk zaferi olacak. Son anketlere göre Trump, ülke genelinde de Demokrat rakibi Biden’ın gerisinde bulunuyor.

Trump bugün Arizona eyaletinde iki şehirde, havalimanlarında miting düzenleyecek.

Biden ise bugün Corona virüsü salgınıyla ilgili bilimadamları ve sağlık görevlilerinden oluşan bir heyetten brifing alacak ve ardından memleketi Delaware’de bir konuşma yapacak. Biden, konuşmasında salgınla mücadele konusundaki planlarından bahsedecek.

Corona virüsü salgını nedeniyle oy vermenin son günü olan 3 Kasım tarihinden önce resmi verilere göre 70 milyondan fazla kişi erken oy verme ve posta yoluyla oylarını kullanmış durumda. Bu, erken ve posta yoluyla oy kullanma konusunda bir rekor anlamına geliyor.

ABD SEÇİME REKOR ERKEN OYLA GİDİYOR

Uzmanlar, posta yoluyla ya da sandık başında erken kullanılan oyların sayılmasının günler hatta haftalar alabileceğini, bu nedenle 3 Kasım gecesi kazananın kim olduğunun belli olamayacağını belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, posta yoluyla oy verilmesini ilk günden bu yana sık sık eleştirerek bunun hilelere neden olabileceğini öne sürüyor. Trump, ayrıca bu oyların sayılmasının zaman alacak olmasını da eleştiriyor.

Trump, son olarak yaptığı açıklamada, “Oyların iki hafta boyunca sayılması yerine kazananın kim olduğunun 3 Kasım gecesi açıklanması çok çok uygun olacaktır” dedi.