  • BIST 1.127
  • Altın 498,137
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 6'sı yerel 10 yeni vaka!

ABD başkanlık seçimine 6 gün kaldı

» »
 Amerika’da seçime sadece 6 gün kala ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden kampanyalarına devam ediyorlar. Trump, bugün iki ayrı miting düzenlerken Biden, bilimadamlarından Corona salgını hakkında brifing alacak.
ABD başkanlık seçimine 6 gün kaldı

 Amerika’da seçime sadece 6 gün kala ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden kampanyalarına devam ediyorlar. Trump, bugün iki ayrı miting düzenlerken Biden, bilimadamlarından Corona salgını hakkında brifing alacak.

ABD Başkanı Donald Trump bugün, anketlere göre rakibi Biden’la yarışı başa baş götürdüğü Arizona eyaletinde iki ayrı miting düzenleyecek. 2016 yılında yapılan seçimlerde Trump, rakibi Hillary Clinton karşısında Arizona’da 3,5 puan farkla seçimi kazanmıştı. Son olarak Reuters/Ipsos tarafından yapılan ankete göre Biden, Arizona’da Trump’ın 3 puan önünde görünüyor.

Biden eğer anket sonuçlarında olduğu gibi Arizona’yı kazanırsa buradaki 11 seçici kurulu üyesinin oyunu alacak ve bu, Demokratlar'ın Arizona’da 1996’da Bill Clinton’ın kazandığı seçim sonrası 24 yıl sonraki ilk zaferi olacak. Son anketlere göre Trump, ülke genelinde de Demokrat rakibi Biden’ın gerisinde bulunuyor.

Trump bugün Arizona eyaletinde iki şehirde, havalimanlarında miting düzenleyecek.

Biden ise bugün Corona virüsü salgınıyla ilgili bilimadamları ve sağlık görevlilerinden oluşan bir heyetten brifing alacak ve ardından memleketi Delaware’de bir konuşma yapacak. Biden, konuşmasında salgınla mücadele konusundaki planlarından bahsedecek.

Corona virüsü salgını nedeniyle oy vermenin son günü olan 3 Kasım tarihinden önce resmi verilere göre 70 milyondan fazla kişi erken oy verme ve posta yoluyla oylarını kullanmış durumda. Bu, erken ve posta yoluyla oy kullanma konusunda bir rekor anlamına geliyor.

ABD SEÇİME REKOR ERKEN OYLA GİDİYOR

Uzmanlar, posta yoluyla ya da sandık başında erken kullanılan oyların sayılmasının günler hatta haftalar alabileceğini, bu nedenle 3 Kasım gecesi kazananın kim olduğunun belli olamayacağını belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, posta yoluyla oy verilmesini ilk günden bu yana sık sık eleştirerek bunun hilelere neden olabileceğini öne sürüyor. Trump, ayrıca bu oyların sayılmasının zaman alacak olmasını da eleştiriyor.

Trump, son olarak yaptığı açıklamada, “Oyların iki hafta boyunca sayılması yerine kazananın kim olduğunun 3 Kasım gecesi açıklanması çok çok uygun olacaktır” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'li astronot, başkanlık seçimleri için uzaydan oy kullandı24 Ekim 2020 Cumartesi 19:15
  • ABD’de bir siyahiyi öldüren, diğerini de yaralayan polis kovuldu24 Ekim 2020 Cumartesi 15:32
  • Trump, Sudan Ve İsrail'in İlişkilerini Normalleştirme Konusunda Anlaşmaya Vardığını Açıkladı24 Ekim 2020 Cumartesi 14:55
  • ABD’de eğitim uçağı yerleşim yerine düştü24 Ekim 2020 Cumartesi 13:48
  • ABD Başkanlık Seçimleri: Son tartışmada hangi konuda, kim öne çıktı?24 Ekim 2020 Cumartesi 11:00
  • Evo Morales, adayının Bolivya'daki seçimleri kazanmasının ardından Venezuela'ya geçiyor24 Ekim 2020 Cumartesi 08:54
  • ABD'de başkanlık seçimleri için şu ana kadar 50 milyona yakın oy kullanıldı23 Ekim 2020 Cuma 16:47
  • ABD Başkanlık Seçimleri: Anketlerde kim önde görünüyor?23 Ekim 2020 Cuma 13:57
  • ABD, yakın tarihinin en "kaotik" başkanlık seçimlerine hazırlanıyor23 Ekim 2020 Cuma 13:21
  • Trump ve Biden, Seçimler Öncesi Son Kez Karşı Karşıya Geldi23 Ekim 2020 Cuma 09:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti