ABD başkanlık seçiminin takvimi: Sonuç için günlerce beklenebilir

Mevcut başkan Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden arasında geçecek yarış öncesindeki tüm anketler gösterdi ki Biden ülke genelinde önde gitse bile çekişmeli eyaletlerde Trump’la arasındaki fark kılpayı kadar. Eğer sonuç bu eyaletlere kalırsa, kimin başkan seçildiğinin anlaşılması günler sürebilir.

Uzmanlar, ilk sonuçlara bel bağlanmaması gerektiğini, sandık başında kullanılmamış oyların tabloyu alt üst edebileceğini söylüyor.

ABD başkanlık seçiminin takvimi özetle şöyle:

3 Kasım

TSİ 01:00 – İlk sonuçlar gelmeye başlayacak.

03:00 – Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina, Virginia ve Vermont’ta sandıklar kapanacak.

03:30 – Kuzey Carolina, Ohio and Batı Virginia’da sandıklar kapanacak.

04:00 – Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee ve Washington D.C’de oy kullanımı sona erecek.

04:30 – Reuters güncellenmiş sandık çıkış sonuçlarını açıklayacak.

Arkansas’da sandıklar kapanacak.

05:00- Arizona, Colorado, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Texas, Wisconsin and Wyoming’da sandıklar kapanacak.

06:00 – Iowa, Montana, Nevada ve Utah’da sandıklar kapanacak.

07:00 – Kaliforniya, Idaho, Oregon ve Washington’da sandıklar kapanacak.

08:00 – Hawaii’de oy kullanımı sona erecek.

09:00 – Alaska’da sandıklar kapanacak.

8 Aralık

Eyaletlerin kazananı bildirmesi için son tarih.

14 Aralık

Seçmenler Kurulu, başkan için oy kullanacak. 538 kurul üyesinden çoğunun, yani 270 ve üzerinin oyunu alan aday başkanlığı kazanacak.

6 Ocak 2021

ABD Kongresi toplanıp başkanı ilan edecek.

20 Ocak

Kazanan, başkan olarak yemin edecek.