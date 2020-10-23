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ABD Başkanlık Seçimleri: Anketlerde kim önde görünüyor?

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ABD'de seçmenler 3 Kasım Salı günü sandık başına gidiyor.
ABD Başkanlık Seçimleri: Anketlerde kim önde görünüyor?

Yarış, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Başkan Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden arasında geçiyor.

Seçim günü yaklaşırken, birçok araştırma şirketi de seçmenin nabzını tutmak için anketler yapıyor.

ABD'deki iki aşamalı seçim sistemi nedeniyle, seçimin kaderini belirleme potansiyeli bulunan bazı kritik eyaletlerden çıkan sonuçlar, adayların yalnızca ülke genelinde aldığı oy toplamından daha belirleyici oluyor.

Bu haberde, düzenli olarak son anket sonuçlarını paylaşarak, bunların seçmen tutumları ve seçim sonuçlarına olası etkilerini inceleyeceğiz.

Ülke genelindeki anketlerde Biden önde görünüyor

Ülke genelinin nabzını tutan anketler, adayların genel anlamda ne kadar desteğe sahip olduğunu ortaya koyuyor. Ancak seçimi kimin kazanacağını net bir şekilde tahmin etmek için yeterli değil.

Örneğin, 2016 seçimlerinde Hillary Clinton ülke genelinde yapılan anketlerin neredeyse tamamında yarışı önde götürüyordu. Üstelik, seçim yarışını da rakibi Trump'tan 3 milyon daha fazla oy alarak kazandı.

Bununla birlikte ABD'deki iki aşamalı seçim sistemi nedeniyle, Clinton, Seçici Kurul'da yeterli delege sayısına ulaşamadı ve başkan olarak seçilemedi.

Kamuoyu araştırmalarında kim önde?

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Kasım ayındaki seçimler için yapılan anketlerde de Biden, Trump'ın önünde görünüyor.

Biden'ın ülke genelindeki oy oranı yüzde 50 civarında seyrediyor ve bazı araştırmalarda rakibi Trump ile arasındaki fark da 10 puana kadar çıkıyor.

2016 yılında ise daha farklı bir durum söz konusuydu.

Clinton her ne kadar anketlerin büyük kısmında önde görünse de fark çok daha azdı.

Seçimde hangi eyaletler belirleyici olacak?

Clinton'ın 2016 yılında yaşadıkları, ABD'deki seçim sisteminde önemli olanın adayların aldığı toplam oy değil, hangi eyaletlerdeki delegeleri kazanmış olduklarını ortaya koydu.

ABD'deki eyaletlerin büyük bir bölümü, Cumhuriyetçi ya da Demokrat Parti'nin kalesi konumunda. Bu da, esas seçim yarışının az sayıda eyalet üzerinden yaşandığı anlamına geliyor.

Esas mücadele de, hangi partinin kazanacağının kesin olmadığı, dönem dönem iki parti arasında gidip gelen eyaletlerde yaşanıyor.

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ABD'deki iki aşamalı seçim sisteminde, Başkan'ı seçen Seçici Kurul'da her eyaletin nüfusuna göre delegesi bulunuyor. Bu kurulda toplam 538 delege yer alıyor ve en az 270 delege sayısına sahip eyaletlerde yarışı kazanan aday başkanlığı da kazanmış oluyor.

Haritada görüldüğü gibi, herhangi bir partinin ağır basmadığı eyaletlerin bazılarının daha yüksek delegesi bulunuyor. Genellikle adaylar da kampanyalarını bu eyaletlerde yoğunlaştırıyor.

'Değişken' eyaletlerde hangi aday önde?

Belli bir partinin kalesi olmayan, "değişken" eyaletlerde durum Biden için oldukça iyi görünüyor. Ancak analistler, seçimlere daha vakit olduğunu ve özellikle Trump'ın dahil olduğu bir yarışta işlerin çok hızlı bir şekilde değişebileceğini söylüyor.

Şu ana kadar yapılan anketlerde, Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin gibi kritik eyaletlerde Biden açık bir farkla önde görülüyor.

Trump, 2016 seçimlerinde ağır sanayinin yoğun olduğu bu eyaletleri, yüzde 1'den daha az bir farkla kazanmıştı.

Çekişmeli eyaletlerdeki son seçim anketlerinin ortalamaları

Arizona%49,5%46,3Trump + %3,6
Florida%48,9%46,8Trump + %1,2
Georgia%47,5%46,3Trump + %5,2
Iowa%47,2%46,4Trump + %9,5
Kuzey Carolina%48,8%46,5Trump + %3,7
Michigan%50,4%42,6Trump + %0,2
Minnesota%47,8%41,5Clinton + %1,5
Nevada%49,0%43,8Clinton + %2,4
New Hampshire%53,4%42,4Clinton + %0,4
Ohio%46,2%46,8Trump + %8,2
Pennsylvania%49,5%44,6Trump + %0,7
Texas%45,5%49,5Trump + %9,1
Virginia%51,7%40,3Clinton + %5,4
Wisconsin%49,3%44,7Trump + %0,8

Kaynak: US Census Son güncelleme: 22/10

Ancak, Trump'ın ekibini esas olarak 2016'da büyük farkla kazandıkları eyaletler endişelendiriyor. Yapılan anketler, Trump'ın yüzde 8 ile 10 gibi bir farkla kazandığı Iowa, Ohio ve Texas'ta Biden ile kafa kafaya gittiğini gösteriyor.

Bazı siyasi uzmanlar bu nedenle Trump'ın seçimi yeniden kazanma şansını bu gidişle düşük görüyor. Siyasi analiz sitesi FiveThirtyEight'e göre, Biden'ın seçimleri kazanması bekleniyor, Economist dergisi de Biden'ın "büyük olasılıkla" Trump'ı yeneceğini belirtiyor.

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