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ABD başkanlık seçimleri - Demokrat Parti'nin Iowa'daki sorunlu ön seçimini Buttigieg ve Sanders önde götürüyor

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ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, Demokrat Parti'nin Iowa eyaletinde düzenlediği ön seçimin ilk sonuçlarına göre, Pete Buttigieg ile Bernie Sanders yarışta rakiplerinin önüne geçti.
ABD başkanlık seçimleri - Demokrat Parti'nin Iowa'daki sorunlu ön seçimini Buttigieg ve Sanders önde götürüyor

Teknolojik sorunlar nedeniyle açıklanması geciken ön seçimin ilk sonuçlarına göre, Indiana eyaletindeki South Bend şehrinin 38 yaşındaki Belediye Başkanı Pete Buttigieg yarışı yüzde 26,9'luk oranla önde götürüyor.

78 yaşındaki Vermont Senatörü Bernie Sanders ise 25.1'lik oranla ikinci sırada yer alıyor.

Demokrat Parti, üzerinden bir gün geçmesine karşın halen kazananı açıklayamadı. Oyların halen yüzde 62'sinin verilendirilebildiği belirtiliyor.

Yapılan son kamuoyu yoklamaları, Iowa'daki ön seçimin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Vermont Senatörü Bernie Sanders arasında geçtiğini gösteriyordu.

Ancak elde edilebilen sonuçlara göre eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, yüzde 15,6 ile dördüncü sırada yer alıyor.

Bir başka güçlü aday Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ise yüzde 18,3 ile üçüncü sırada.

Dün açıklanan ilk sonuçlarda Bernie Sanders, Pete Buttigieg'in önünde ilk sıradaydı ve zaferini ilan etmişti. Ancak yetkililer, "sonuçların tutarsız olmasını" gerekçe göstererek ön seçimin sonuçlarını açıklamamıştı.

Iowa'daki seçim neden önemli?

Iowa, adaylıkların belirlenme sürecindeki ilk ön seçimin yapıldığı yer.

2000 yılından bu yana, Iowa'yı kazanan demokrat başkan adayları, devamında Beyaz Saray için de partisinin adayı oldu.

Ancak o demokrat adaylardan yalnızca Barack Obama, 2008 yılında başkanlık koltuğuna oturabildi.

Bununla birlikte, Iowa demografik yapısı nedeniyle ABD'nin genelini yansıtan bir eyalet değil.

Her ne kadar kazanan aday, rakiplerine göre bir adım öne çıkmış olsa da, adaylık yarışını kazanacağı anlamına gelmiyor.

Iowa'da ön seçim nasıl yapılıyor?

Ön seçimler, iki farklı türde yapılıyor. Bunlardan ilki, eyalet düzeyinde yapılan ve "caucus" adı verilen parti toplantıları.

Iowa'da da ön seçim parti toplantısı şeklinde düzenleniyor.

Bu yılki ön seçimler, Iowa'nın ardından Nevada, North Dakota ve Wyoming'de de parti toplantısı şeklinde yapılacak.

Burada herhangi bir oy kullanılmıyor. Katılımcılar toplantıların yapıldığı alanlarda destekledikleri adaya ayrılan bölgeye geçip burada duruyor ve yapılan sayım sonucu hangi adayın daha çok destek aldığına karar veriliyor.

Bu yöntem, özellikle destekçilerini organize ve mobilize etmeyi başaran adaylar için avantajlı olarak değerlendiriliyor.

Iowa'dan sonra nerede seçim olacak?

Iowa'nın ardından ikinci ön seçim, 11 Şubat Salı günü New Hampshire'de yapılacak.

Ancak, Demokrat Parti'nin adayının belirlenmesinde en kritik tarih 3 Mart.

"Süper Salı" olarak adlandırılan bu günde, 16 eyalette seçim yapılıyor.

Süper Salı yapılan seçimler sonucunda, adaylığı kazanabilmek için gereken 1991 delegenin üçte biri belli oluyor.

Son ön seçim ise Haziran ayında Puerto Rico'da yapılacak.

Ön seçimlerin ardından yeterli delege sayısına ulaşan aday, 13-16 Temmuz'da Milwaukee kentinde yapılacak olan kurultayda resmen partinin adayı olarak ilan ediliyor.

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