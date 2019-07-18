ABD başkenti dev bir seks skandalının eşiğinde mi?

ABD’de finansçı Jeffrey Epstein’in, ‘çocuk yaştaki kızların da dahil olduğu seks trafiği yönetmek’ suçlamasıyla 6 Temmuz günü tutuklanması, mahkeme günü yaklaştıkça, ülkenin en önemli iki merkezi New York ve Washington DC’de çok sayıda önemli ismin de karışması olasılığı güçlendikçe kişisel bir kriminal vaka olmanın ötesine geçme sinyali veriyor.

Amerikan medyası, çok sayıda önemli ismin gündeme gelebilme olasılığı nedeniyle ‘’DC diken üstünde’’ yorumu yapıyor.

Epstein’in ABD eski başkanı Bill Clinton ve mevcut başkanı Donald Trump başta olmak üzere, iki şehrin de bir çok güçlü ismiyle çok yakın ilişkileri olması da davanın ne kadar büyük bir skandala dönüşebileceği konusunda büyük bir belirsizliğe neden oluyor. Öte yandan Epstein’in yakın arakadaşlarından İngiltere Veliahtı Prens Charles’ın kardeşi York Dükü Prens Andrew hakkında da çocuk yaştaki kızları seks için kullandığı iddiası da dava dosyasından sızanlar arasında.

Mahkemenin dava dosyasında şimdilik özenle saklı tutulan isimler arasında, ‘’önde gelen Amerikalı politikacılar, iş dünyasının yönetici isimleri, yabancı devlet başkanları, çok ünlü bir başbakan ve diğer dünya liderleri’’ olduğu da Amerikan medyasına sızan bilgiler arasında.

Skandalın koltuğundan ettiği ilk isim ise Trump’ın kabinesinde Çalışma Bakanı olan Alexander Acosta oldu. Acosta, 2007 yılında Epstein’in küçük kızlarla cinsel ilişki gibi daha ağır suçlardan kurtarılıp sadece yasadışı seksten birkaç ay hapisle kurtulmasına yardım ettiği iddialarından sonra istifa edeceğini açıkladı. Acosta, Epstein’in yargılandığı o dönemde Florida’da savcıydı.

Skandala şimdiden bazı ünlü isimlerin adı resmen karıştı. Epstein hakkında suçlamada bulunan kadınlardan biri, Harvard Üniversitesi hukuk profesörü ülkenin en etkili avukatlarından biri olan Alan Dershowitz ile ilişki kurmaya zorlandığını iddia etti. Dershowitz ise kadını hiç tanımadığını ileri sürdü ve kesin bir dille iddiayı reddetti. Alan Dershowitz, uzun yıllardır arkadaşı olduğu Jeffrey Epstein, 2000’lerin başında benzeri bir suçtan yeniden tutuklandığında avukatlığını yapmıştı.

Vanity Fair dergisinden Gabriel Sherman, Epstein davası nedeniyle ABD başkentinin bıçak sırtında bir bekleyişe girdiğini belirttiği yorumunda, Epstein’in sosyal çevresinde yer alan her elit ismin potansiyel şüpheliler arasında olduğunu yazdı. Onlarca genç kızın seks trafiğinde kullanıldığını belirten Sherman, bu kızlardan bazılarının avukatlarının, ‘çok üst düzey isimlerin’ yakında gündeme düşeceğine çok inandıklarına dikkat çekti.

Epstein hakkında kamuoyuna açık şekilde suçlamada bulunan kızlardan Courtney Wild’ın avukatı Brad Edwards, Sherman’a, ‘’Dava sürecinde çok isim gündeme gelecek’’ diye konuşurken, Trump’ın Florida’daki malikanesi Mar-a-Lago’da da çalışan Virginia Roberts Giuffre’nin avukatı David Boies, ‘’Epstein’in bütün dostları için zor zamanlar başladı. Her şey açığa çıkacak. Herkesi afallatacak düzeyde çok isim. Ve sürekli artacak bu sayı.’’ şeklinde konuştu.

Ancak Sherman, henüz kriminal bir davanın başlangıç aşamasında olunduğu için avukatların bu iddialı açıklamalarına temkinle yaklaşılması gerektiği uyarısında da bulunuyor. Son derece zengin ve güçlü isimlerin adının karışma potansiyeli olan bir davanın manipüle edilme ihtimaline işaret ediyor.

Öte yandan NBC kanalı, Donald Trump ve Jeffrey Epstein’in 1992’de Trump’ın Florida’daki evindeki bir partideki görüntülerini yayınladı.

New York Güney Bölge Mahkemesi savcılarının, Epstein’in evine yaptıkları baskın ve aramada, çok syıda elmas ve 70 bin doların yanı sıra, Suudi Arabistan ve birkaç Avrupa ülkesine giriş yapmakta kullandığı sahte isimli bir pasaport da ele geçirdi.