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ABD, Batı Trakya’ya, 1000 askeri araç ve 120 helikopter getirecek

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Geçtiğimiz ay Yunanistan ile yaptığı 5 yıllık savunma anlaşmasının ardından ABD, Batı Trakya bölgesindeki askeri varlığını arttırma çalışmalarına hız verdi.
ABD, Batı Trakya’ya, 1000 askeri araç ve 120 helikopter getirecek

Geçtiğimiz ay Yunanistan ile yaptığı 5 yıllık savunma anlaşmasının ardından ABD, Batı Trakya bölgesindeki askeri varlığını arttırma çalışmalarına hız verdi. ABD'nin bu ayın ortalarında Dedeağaç Limanı'na 120 saldırı helikopteri ile 1000 yeni askeri aracı nakliyeyisin yapacağı açıklandı.

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarında yer alan haberlere göre, ABD ordusunun yeni askeri araç ve 3 bine yakın personelini, ABD'nin Yunanistan'ın Atina Büyükelçisi  Jeffrey Pyatt ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros tarafından karşılanacağı belirtildi.

“TARİHİN EN BÜYÜK YIĞINAĞI OLACAK”

Dedeağaç Limanı’nda incelemelerde bulunan ve ABD üssünü ziyaret eden ABD Büyükelçisi Pyatt yaptığı açıklamada, Yunanistan ile ABD arasındaki anlaşmanın ardından tarihin en büyük askeri teçhizatın Dedeağaç Limanı ve üs bölgesine yapılacağını belirtti.

Kasım ayının ortalarında büyük bir askeri birliğin ve araçların limana yerleştirileceğini söyleyen Pyatt, “Burada inen askeri araç ve personelin bir bölümü Batı Trakya'da kalırken bir bölümü tren ve TIR'larla Bulgaristan ile Romanya ve diğer Avrupa ülkelerine sevk edilecek. Bulgaristan ve Romanya'nın Dedeağaç arasındaki demiryolu bağlantısı olması nedeniyle artık boğazlar devre dışı bırakılmıştır. Buraya gelen daha önceki askeri teçhizatın bir bölümü yine Avrupa'daki ülkelere nakletmiştik. Savunma anlaşmasının kuralları gereği Yunanistan ile askeri alandaki işbirliğimizi hızla geliştiriyoruz” dedi.

BİR AY ÖNCE DEDEAĞAÇ'A YÜZLERCE ASKERİ ARAÇ İNDİRİLMİŞTİ

Yaklaşık bir ay önce ABD ordusunda 312 askerin görev yaptığı 600 ton yük taşıma kapasitesi bulunan ünlü katamaran nakliye deniz aracı USNS Yuma, Dedeağaç Limanı’na onlarca helikopter, tank ve zırhlı araç indirmişti. Buradaki araçların bir bölümü karayolu ve demiryolu ile Bulgaristan, Romanya, Kosova ve Macaristan'a nakledilmişti.

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