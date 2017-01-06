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ABD, Bin Ladin'in oğlu Hamza'yı 'küresel terör listesine' aldı

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ABD, Bin Ladin'in oğlu Hamza'yı 'küresel terör listesine' aldı
El Kaide'nin öldürülen eski lideri Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin ABD tarafından "küresel terörist" ilan edildi.

Yirmili yaşlarının sonunda olan Hamza, 2015'te El Kaide üyesi olmuştu.

Hamza'nın babasının yerine geçebileceği düşünülüyordu.

Hamza Bin Ladin, 2015'ten beri Batı ülkelerinin başkentlerine yönelik saldırı çağrıları yapıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu "Hamza Bin Ladin'in aktif olarak terörizmle ilişkilendiği" konusunda bilgilendirdiğini de açıkladı.

Hamza'ya yönelik ABD yaptırımları, herhangi bir ABD şirketi ile iş yapmasını veya ABD'de mülk almasını da yasaklıyor.

'Karizmatik ve popüler'

Usame Bin Ladin ve Khairiah Sabar'ın oğlu olan Hamza, annesi ve babasının 2011'de Pakistan'da ele geçirildiği sırada evde bulunmuyordu.

Usame Bin Ladin'in ölümünün ardından El Kaide'nin liderliğine Eymen El Zevahiri geçmişti.

Orta Doğu politikaları üzerine uzman olan Profesör Fawaz Gerges, Ağustos ayında Hamza Bin Ladin'i "El Kaide'nin yeni yüzü - karizmatik ve örgüt içinde popüler" diye tanımlamıştı:

"Babasının en sevdiği oğlu oydu - herkes babasının yerine onun geçebileceğini düşünüyordu."

El Kaide'nin 2015 yılında yayımladığı ses kaydında Hamza'nın Kabil, Bağdat ve Gazze'deki takipçilerini Washington, Londra, Paris ve Tel Aviv'de saldırılar düzenlemeye çağırdığı duyuluyordu.

Hamza'nın dahil edildiği "özel küresel teröristler" listesi, ABD yurttaşlarının güvenliği ile ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eden kişilerin dahil edildiği bir liste.

Listede İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) ardılları ve IŞİD gibi farklı örgütlerden binlerce kişi bulunuyor.

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