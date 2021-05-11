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ABD, BioNTech/Pfizer Aşısının 12-15 Yaş Grubunda Kullanımına Onay Verdi

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına onay verdi. ABD Başkanı Joe Biden gelişmeyi “Virüsle mücadelemizde çok umut verici bir adım” olarak niteledi.
ABD, BioNTech/Pfizer Aşısının 12-15 Yaş Grubunda Kullanımına Onay Verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına onay verdi. ABD Başkanı Joe Biden gelişmeyi “Virüsle mücadelemizde çok umut verici bir adım” olarak niteledi.


Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs salgını ile mücadelede aşılama kampanyalarına hız verilirken, ABD'den BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş arası çocuklar için kullanımına onay geldi.


ABD Başkanı Joe Biden gelişmeyi "Virüsle mücadelemizde çok umut verici bir adım" olarak niteledi.  Biden "Eğer çocuğunu korumak ve aşı olmasını isteyen bir ebeveynseniz bugünkü karar size bu hedefe bir adım daha yaklaştıracak" dedi ve ekledi "Tünelin ucundaki ışık büyüyor ve bugün daha da parlak."


Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) daha önce BioNTech/Pfizer aşısının 16 yaş ve üstü yetişkinlere uygulanması için acil kullanım onayı vermişti.


FDA yetkilisi Janet Woodcock yaptığı açıklamada gelişmeyi "Covid-19 ile mücadelede önemli bir adım" olarak niteledi.  Woodcock "Daha genç nüfusun Covid-19’dan korunması normale dönmeye ve pandeminin son ermesine bizi daha da yaklaştıracak" dedi ve ekledi "Ebeveynler FDA’nın Covid-19 aşılarına verilen bütün acil onaylarda olduğu gibi mevcut bütün verileri titiz ve kapsamlı bir şekilde incelediğinden emin olabilirler."


ÇOCUKLAR ARASINDAKİ VAKA SAYISI 1,5 MİLYON 
FDA 1 Mart 2020-30 Nisan 2021 tarihleri arasında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) 11-17 yaş grubunda 1,5 milyon Covid-19 vakası tespit edildiği bilgisinin ulaştığına dikkat çekti.


FDA yetkilisi Peter Marks da gelişmeye dair "Covid-19 pandemisinin yarattığı kamusal sağlık yükünü hafifletmede daha genç nüfusun aşılanması için bir aşıya onay vermek kritik bir adım" dedi.


Koronavirüs hastalığının seyri çocuklarda daha hafif olsa da hastalığa karşı daha savunmasız yetişkinlere bulaşma riski bulunuyor.


BioNTech/Pfizer Mart ayında 12 ila 15 yaş arası 2 bin 260 kişi üzerinde iki doz uygulanan aşılarının güvenli ve yüksek derecede etkili olduğunu açıklamıştı.


BİDEN'DAN ÇOCUKLARIN AŞILANMASI İÇİN DESTEK
Biden geçen hafta aşılamanın 12-15 yaş arasını kapsamasının önemine dikkat çekmiş, yetkililerin onay gelir gelmez "derhal hareket etmeye hazır" olduğunu söylemişti.


ABD'de 20 bin eczane de ergenlik dönemindeki gençlere aşı yapmaya hazırlanıyor. Bu yaş aralığındaki bireyler için aşılar çocuk doktorlarına da gönderilecek.


Moderna ve Johnson & Johnson aşıları da FDA'dan acil onay almıştı ancak 18 yaş ve üstüne uygulanabiliyor.


AŞI SEFERBERLİĞİ
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre ülkede nüfusun 18 yaş üstündeki yüzde 58'ine en az bir doz aşı uygulanırken, yüzde 44'üne ikinci doz da uygulanmış durumda bulunuyor.


Yüksek risk grubu 65 yaş ve üstü grubun yüzde 83'üne ilk doz, yüzde 71'ine ise iki doz aşı uygulandı. Aralık ayı ortasında başlayan aşılama seferberliği kapsamında 330 milyon nüfuslu ABD'de 261 milyon doz aşı uygulandı.

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