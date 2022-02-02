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ABD, Birleşik Arap Emirlikleri’ne Destroyer ve Savaş Uçakları Gönderdi

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ABD Savunma Bakanlığı, Yemen'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılarının artmasına karşın, BAE'ye savaş uçakları ve destroyer göndereceklerini açıkladı. Pentagon, iki ülkenin iyi ilişkilerine vurgu yaptı.
ABD, Birleşik Arap Emirlikleri’ne Destroyer ve Savaş Uçakları Gönderdi

Washington’un üst düzey askeri yetkilisi, ABD’nin Yemen’deki Husi isyancılarının son füze saldırılarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) güdümlü füze destroyeri ve beşinci nesil savaş uçakları göndereceklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Salı günü yaptığı telefon görüşmesinde, Abu Dabi Veliaht Prensi Abu bin Zayed Al Nahyan’a Pentagon’un “Abu Dabi’ye güdümlü füze destroyeri USS Cole’u göndereceğini” söyledi.

Austin ayrıca veliaht prense Washington’un “mevcut tehdide karşı yardımcı olmak” için BAE’ye ABD yapımı F-22 Raptor ve F-53 Lighting II savaş jetlerini içeren beşinci nesil savaş uçaklarını konuşlandıracağını söyledi. Konuşlandırmanın “ABD’nin BAE ile uzun süredir devam eden bir stratejik ortaklığının açık bir işareti” olduğunu ekledi.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki’ye göre, duyuru, BAE’ye üçüncü füze saldırısını yaşamasının ardından geldi. Pentagon daha sonra BAE’nin gelen füzeyi vurduğunu söyledi.

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