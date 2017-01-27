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“ABD, BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla müzakerelere katılacak”

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“ABD, BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla müzakerelere katılacak”
ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Kathleen Ann Doherty, “ABD’nin, BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla, uygun zaman geldiğinde Kıbrıs sorunu müzakerelerine katılacağını” söyledi.

Fileleftheros gazetesi, Doherty’nin dün, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile görüştüğünü ve iki liderin, prosedür boyunca büyük bir gayret, sürece bağlılık ve sadakat gösterdiklerini; bunun yanı sıra, halk ve ada için iyi olanı yapmaya çalıştıklarını kaydettiğini yazdı.

Habere göre Doherty, iki lideri, uygun ve kapsamlı bir çözüm için ellerinden geleni yapmalarından ötürü tebrik etti.

Gazete, Kiprianu’nun ise, Rum tarafının mümkün olan en iyi şekilde ön hazırlık yapma zamanının geldiğini; belirli tezler çerçevesi üzerinde çalışacak bilirkişileri değerlendirmesi gerektiğini ve müzakere masasına, açıkta kalmaya devam eden önemli başlıklarla ilgili Rum tezlerinin doğruluğuna dair ikna edebilmek için argümanlarla gelmesi gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Kiprianu, yurtdışında yeni bir Kıbrıs sorunu toplantısı yapmak için erken olduğunu da belirtti.

FRANSIZ BÜYÜKELÇİ SİZOPULOS İLE GÖRÜŞTÜ

Gazete devamla, Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Rene Troccaz’ın dün, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre Troccaz, Fransa’nın Güney Kıbrıs’a istikrarlı ve ezeli destek verdiğini kaydetti.

Gazeteye göre Sizopulos ise, EDEK’in, Kıbrıs sorununun doğru çözümü prosedüründe Fransa, Rusya ve Çin gibi BM Güvenlik Konseyi ülkelerinin olumlu yaklaşımından, katkısından ve desteğinden mümkün olan en büyük ölçüde yararlanma tezini dile getirdi.

Sizopulos ayrıca, EDEK’in, AB’nin, “ilgili bir gözlemci” kimliğiyle değil, “uluslararası konferans  üyesi” kimliğiyle Kıbrıs sorununa müdahil olmasını talep ettiğini söyledi.

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