  • BIST 1.417,450
  • Altın 531,05
  • Dolar 9,1450
  • Euro 10,5900
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

ABD, BM İnsan Hakları Konseyi'ne geri döndü

» »
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) üç yıl önce ayrıldığı İnsan Hakları Konseyi'ne seçti.
ABD, BM İnsan Hakları Konseyi'ne geri döndü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) üç yıl önce ayrıldığı İnsan Hakları Konseyi'ne seçti. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Haziran 2018'de İsrail karşısında önyargılı olduğu ve reforma ihtiyaç bulunduğu gerekçesiyle 47 üyeli Konsey'den çekilme kararı almıştı.

Genel Kurul'da yapılan gizli oylamada 193 üye ülkeden 168'i, ABD'nin yenidenİnsan Hakları Konseyi'ne seçilmesi lehinde oy kullandı. ABD'nin yanı sıra Arjantin, Benin, Kamerun, Finlandiya, Gambiya, Honduras, Hindistan, Kazakistan, Litvanya, Lüksemburg, Malezya, Karadağ, Katar, Paraguay, Somali, Birleşik Arap Emirlikleri ve Eritre gibi 17 ülke daha konseye seçildi. Tüm bu ülkelerin konsey üyeliği 1 Ocak 2022'de başlayacak ve üç yıl sürecek.

Ocak ayında göreve başlayan Joe Biden yönetimi şimdiye kadar yapılan açıklamalarda "insan haklarının dış politikanın merkezinde olacağını" birçok kez ifade etti. İnsan Hakları İzleme Örgütü Birleşmiş Milletler Direktörü Louis Charbonneau ABD'nin konseye seçilmesi sonrası yaptığı açıklamada "Biden yönetiminin insan haklarını iç ve dış politikanın merkezine koyma konusunda ne kadar ciddi olduğunu göstermek için ABD'nin bir fırsatı olacak" dedi. Charbonneau "Attıkları birçok yanlış adımdan sonra şimdi konseyde zamanlarını insan haklarını dost ve hasımlar arasında geliştirmeye kullanmalılar" diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’de iki ayda 8.3 milyon kişi istifa etti13 Ekim 2021 Çarşamba 10:38
  • Gates ilk 3'e giremedi!12 Ekim 2021 Salı 16:01
  • BM Greta'nın Türkiye şikâyetini karara bağladı12 Ekim 2021 Salı 13:41
  • Amazon’dan çalışanlarına süresiz evden çalışma izni12 Ekim 2021 Salı 12:01
  • Brezilya Devlet Başkanı stadyuma alınmadı11 Ekim 2021 Pazartesi 20:50
  • Pentagon: ABD yapay zekada Çin’in gerisinde kaldı11 Ekim 2021 Pazartesi 11:16
  • Pandora Papers’ın ardından Türkiye ve dünyada neler oldu?11 Ekim 2021 Pazartesi 09:21
  • ABD ile Taliban arasında "yeni sayfa" arayışı11 Ekim 2021 Pazartesi 09:01
  • Georgia'da uçak kazası: 4 kişi öldü09 Ekim 2021 Cumartesi 14:32
  • ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı09 Ekim 2021 Cumartesi 13:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti