  • BIST 100.159
  • Altın 383,823
  • Dolar 6,9758
  • Euro 7,5648
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

ABD, BMGK İran’a silah ambargosunu yenilemezse yasal mekanizmayı devreye sokacak

» »
ABD, BMGK İran’a silah ambargosunu yenilemezse yasal mekanizmayı devreye sokacak
ABD, BMGK İran’a silah ambargosunu yenilemezse yasal mekanizmayı devreye sokacak

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ekim ayında sona erecek İran’a yönelik uluslararası silah ambargosunu yenilemezse nükleer anlaşmada yer alan ihlal durumunda ABD’nin yaptırımlarının yeniden devreye sokulması mekanizmasını hayata geçirmekle tehdit etti.

Hook, Wall Street Journal gazetesinde kaleme aldığı makalede, ”BM, İran’a karşı silah ambargosunu yenilemezse ABD, bunu yapma yetkisini kullanacak.” değerlendirmesinde bulundu.

BM Güvenlik Konseyinin 13 yıldır İran’a uyguladığı silah ambargosunun 2015’te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında ekimde sona ereceğini belirten Hook, ambargonun sona ermesinin ”dünyanın önde gelen terör devleti” olmakla suçladığı İran’a savaş uçakları, savaş gemileri, denizaltılar ve güdümlü füzeler ithal ve ihracatına imkan sağlayacağını savundu.

Hook, ”ABD, diplomasi yoluyla baskı yapacak ve silah ambargosunun uzatılması için destek arayacak. Biz bir tasarı hazırladık ve BM Güvenlik Konseyinde kabul edilmesini umuyoruz. Rusya ve Çin ‘Evet’ oylarıyla İran’a mezhep savaşları için silah satmak yerine Orta Doğu’daki istikrardan daha fazla kazanç elde edebilir. Amerikan diplomasisi bir veto ile engellenirse ABD, silah ambargosunu başka yollarla yenileme hakkını saklı tutacak.” ifadelerini kullandı.

Hook, nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyinin İran’a yönelik birçok BM yaptırımını kaldırdığını ancak yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan yasal bir mekanizma (snapback) da yarattığını hatırlatarak, İran’ın anlaşmayı 10 yıl içinde ihlal etmesi durumunda yaptırımların yeniden uygulanması mekanizmasının hayata geçirilebileceğini ve bunun için BM Güvenlik Konseyine ihtiyaç olmadığını savundu.

Hook, ABD’nin bu yasal mekanizmayı tek başına hayata geçirebileceğini ve İran’ın şimdiye kadar nükleer anlaşmayı en beş kez ihlal ettiğini söyledi.

Ancak Rusya, ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren yasal mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini savunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran Tatbikatta Kendi Gemisini Vurdu11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:28
  • Eroin paketlerine ‘corona’ damgası basmışlar10 Mayıs 2020 Pazar 16:56
  • Pistte duran adama havalimanına inen uçak çarptı10 Mayıs 2020 Pazar 16:55
  • Venezuela'ya saldırı ekibinde yer alan ABD'liler hakkında tutuklama kararı10 Mayıs 2020 Pazar 13:13
  • ABD 'virüs laboratuardan çıktı' iddiasından geri adım atıyor08 Mayıs 2020 Cuma 18:34
  • Trump: Maduro'ya darbe girişiminin arkasında ABD yönetimi yok08 Mayıs 2020 Cuma 17:13
  • Venezuela: Darbe girişiminin ardından ABD ile diyaloğu askıya aldı08 Mayıs 2020 Cuma 17:09
  • Venezuela’ya ABD’den gelen 23 kişi yakalandı: “Amacımız Maduro’yu öldürmekti”08 Mayıs 2020 Cuma 16:46
  • Pompeo: ”Bugün En Tehlikeli Düşmanımız Çin’’08 Mayıs 2020 Cuma 09:34
  • ABD’den sonra Japonya da Covid-19 tedavisinde remdesivir kullanımını onayladı07 Mayıs 2020 Perşembe 18:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti