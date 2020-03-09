ABD borsaları tarihi düşüşle açıldı; işlemler 15 dakika süreyle askıya alındı!

ABD borsaları, haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki Koronavirüs tedirginiliği ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşten dolayı yüzde 7'yi geçen düşüşle açıldı. İşlemlerin ilk dakikalarında yaşanan bu düşüş sonrası devre kesici uygulandı işlemler 15 dakika süreyle durduruldu. Piyasaların yeniden işleme açılmasıyla endeksler hafif yükseldi.

ABD'de piyasaların açılmasıyla Dow Jones endeksi yüzde 6,8, Nasdaq yüzde 7,1, S&P 500 Endeksi yüzde 7 düştü. Yaşanan gelişme sonrası borsada işlemler 15 dakika süreyle durduruldu. TSİ 16.49'da işlemlerin yeniden başlamasıyla endeksler hafif yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde binlerce insanın ölümüne yol açan Koronavirüs, piyasalarda tedirginliğe sebep olmuştu. Gelişmeler sonrası petrol talebi azalmış, petrol fiyatlarında sert düşüşler yaşanmıştı.

Petrol Üreten Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya, Suudi Arabistan öncülüğünde bir araya gelerek petrol fiyatlarındaki düşüşü önlemek için üretimde kesintiye gitme konusunda görüşmeler gerçekleştirdi. Petrol üretimini kısmak için Rusya'yı ikna edemeyen Suudi Arabistan hafta sonu aldığı sürpriz bir kararla petrol fiyatlarında son 20 yılın en büyük indirimine gitti.

Bu durum piyasada bir "petrol seli" olabileceği endişesi yaratırken, Rusya, petrol üreticisi şirketlerine "İstediğiniz kadar üretin" talimatı verdi. Bunun üzerine ülkenin en büyük petrol üreticisi Rosneft, nisan sonrası petrol üretimini artırmaya hazırlandığını açıkladı.

Petrol fiyatlarında bu seviyede düşüş son olarak, 1991'deki Körfez Savaşı sonrası meydana gelmişti.

Suudi Arabistan'ın kararı sonrası petrol fiyatlarında dün yaşanan yüzde 31'e varan sert düşüş son olarak ABD borsalarını da vurdu. Endeksler rekor düşüşlerle açılırken, S&P 500 Endeksi'nin açılışta yüzde 7 düşmesi sonucu Aralık 2008'den beri ilk kez devre kesici uygulandı ve borsa 15 dakika işlemlere kapatıldı. S&P, 19 Şubat'taki rekorundan beri yüzde 20'ye yakın kayıp yaşadı.

Düşüş yüzde 13'ü bulursa yeniden devre kesici uygulanacağı, yüzde 20'yi bulursa piyasaların tamamen kapatılacağı belirtiliyor.