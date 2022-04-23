ABD Büyükelçiliğinin Gizli Referandum Telgrafı...

ABD’nin Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliğinin Kıbrıs’ta eşzamanlı yapılan Annan Planı referandumlarında gençlerin tavrıyla ilgili 2005’te ABD Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği gizli telgraf Rum basınına yansıdı.

ABD’nin Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliğinin Kıbrıs’ta eşzamanlı yapılan Annan Planı referandumlarında gençlerin tavrıyla ilgili 2005’te ABD Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği gizli telgraf Rum basınına yansıdı.

Fileleftheros’un “2004 Referandumuyla İlgili Gizli Telgraf... ABD’nin Araştırması Gençlerin Katı Görüşlerini Gösterdi” başlıklı haberine göre, ABD tarafından yapılan araştırma 18-24 yaş aralığındaki Rum gençlerin yüzde 90’ının plana “hayır” oyu kullandığını ortaya çıkardı.

Habere göre, Amerikalılar, Rum gençlerin bu tavrından Güney’deki eğitim, eğitimciler, Kilise ve RMMO’daki askerlik sürelerini sorumlu tutuyor.

Rum gençlerin, yaşlı Rumlardan çok daha katı çizgi benimsediği ve aynı yaş grubundaki Kıbrıslı Türklerden daha az ‘esnek’ olduğuna işaret edilerek, Rum gençlerin bir çözümün şartlarına uymaya daha az istekli olduğu kaydedildi.

Belgede, Rum gençlerin politize olmaya çok erken dönemde başladığı, bunda ailenin ve eğitim sisteminin büyük rol oynadığı ileri sürüldü.