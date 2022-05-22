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ABD Büyükelçisi’ne ‘miting’ tepksi! Dışişleri’ne çağrıldı

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Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'a, İstanbul'daki miting öncesi Büyükelçiliğin yayınladığı gösteri uyarısından duyulan rahatsızlık iletildi.
ABD Büyükelçisi’ne ‘miting’ tepksi! Dışişleri’ne çağrıldı

CHP’nin 21 Mayıs Cumartesi Maltepe’de yapacağı miting öncesi ABD Büyükelçiliği Türkiye’de yaşayan vatandaşlarına uyarıda bulunmuş, yapılan açıklamada “21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe’de CHP’nin miting düzenlemesi planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı. Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının”  ifadelerine yer verilmişti.

DIŞİŞLERİ VE EMNİYET’TEN UYARI MİSİLLEMESİ

Bu açıklama sonrası Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü de bugün ABD’deki Türk vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayınladı.

Uyarıda somut bir gösteri veya miting belirtilmezken, “ABD'de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir” denildi.

ABD güvenlik birimlerinin protestolar için önlem aldığı ifade edilen açıklamada, “Geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektro şok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Karşılıklı bildirilerin ardından ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake’a Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı. Büyükelçi Flake’a, İstanbul’daki miting öncesi Büyükelçiliğin yayınladığı gösteri uyarısından duyulan rahatsızlık iletildi.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre; ABD Büyükelçiliği’nce dün İstanbul’da düzenlenen miting öncesinde yayımlanan gösteri uyarısından Türk makamlarının duyduğu rahatsızlık, bugün Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan ABD Büyükelçisi Jeff Flake’e iletildi. Flake’e, söz konusu gösteri uyarısında, bu tür mitinglerde emniyet birimleri tarafından alınan önlemler hakkında asılsız iddiaların yer aldığı belirtildi.

Büyükelçi’ye kolluk kuvvetlerince orantısız güç kullanımının ciddi bir sorun olduğu, ABD’de bu nedenle yaşanan olaylar ortadayken siyasi parti mitinglerinin Türk demokrasisinin köklü bir geleneğini oluşturduğu ve Türkiye’de bu konuda sanki önemli bir problem varmış izlenimi yaratılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. Ayrıca, mitingin dün sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği ve herhangi bir olayın yaşanmadığı vurgulandı.

Büyükelçi Flake’e, ABD makamlarınca kendi vatandaşlarına yönelik olarak bundan sonra yayımlanabilecek seyahat, gösteri uyarılarının gerçekler dikkate alınarak hazırlanmasının beklendiği iletildi.

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