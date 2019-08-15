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ABD, Cebelitarık'taki İran'a ait petrol tankerine el konulmasını istedi

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Cebelitarık'ta, 4 Temmuz'da el konulan İran'a ait bir petrol tankerinin mürettebatına yöneltilen suçlamalar düşürüldü. Grace 1 adlı tankerin kaptanı ve üç mürettabatı serbest bırakıldı.
ABD, Cebelitarık'taki İran'a ait petrol tankerine el konulmasını istedi

ABD ise İngiltere'ye bağlı özerk Cebelitarık yönetiminden tankere el konulmasını istedi.

Amerikan Adalet Bakanlığı'nın başvurusuyla ilgili kararı Cebelitarık Yüksek Mahkemesi verecek.

Tankerin akıbetinin önümüzdeki saatlerde belli olması bekleniyor.

Reuters haber ajansına konuşan Cebelitarık mahkemesindeki bir kaynak, büyük olasılıkla tankerin yolculuğunu sürdürmesine izin verileceğini söyledi.

İran petrolü taşıyan tanker, yükünü Suriye'ye götürerek Avrupa Birliği'nin Suriye'ye karşı koyduğu ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle 4 Temmuz'da alıkonulmuştu.

Tankerin mürettebatı da gözaltına alınmıştı.

İran da İngiltere bandıralı petrol tankerine el koymuştu

Grace 1'a el konulmasının ardından, Londra ve Tahran arasındaki gerilim artmış, İran Devrim Muhafızları da Körfez Bölgesi'nde İngiltere bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine el koymuştu.

Son günlerde ise İngiltere ve İran arasındaki olası bir petrol tankeri değiş tokuşu senaryosundan bahsediliyordu.

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