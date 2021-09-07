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ABD çekilmenin ardından "ilk kez" bir ailenin Afganistan'dan çıkmasına yardım etti

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ABD, Afganistan'dan 30 Ağustos'ta tamamen çekilmesinin adından ilk kez bir ailenin Afganistan'dan çıkmasına yardım etti.
ABD çekilmenin ardından "ilk kez" bir ailenin Afganistan'dan çıkmasına yardım etti

ABD, Afganistan'dan 30 Ağustos'ta tamamen çekilmesinin adından ilk kez bir ailenin Afganistan'dan çıkmasına yardım etti.

Amerikan basınının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin yardımıyla bir Amerikan vatandaşı ve bu kişinin çocukları Afganistan'dan kara yoluyla komşu bir ülkeye kaçmayı başardı.

Yetkili, söz konusu kişilerin kara sınırında ABD Büyükelçiliği çalışanları tarafından karşılandığını vurguladı.

Güvenlik endişeleri nedeniyle rota hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.

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